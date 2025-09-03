ビールを冷やして持ち運べる休日散歩用のバッグ！ 実際に使ってみた
冷えたビールを持ち運べる、アウトドアにぴったりなバッグ！
北海道発ライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」と、クラフトビール「銀河高原ビール」のコラボで生まれた『TNOC THE SAMPO BAG』が再販されました。
SNSで話題の、保冷機能・レジャーシート内蔵・スマホロックポケット付きなど、“お散歩バッグ”を実際に使ってみました。
ビールを冷やして持ち運べる休日散歩用のバッグが再販！ 使ってみた
北海道の上質な旅と暮らしをテーマにしたライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」と、ヤッホーブルーイングが展開するクラフトビール「銀河高原ビール」のコラボレーションアイテム「TNOC THE SAMPO BAG」が誕生。カラーはネイビーとイエローの2色。
都会の中でも自然とのつながりを感じながら暮らすことをテーマにした「銀河高原ビール」と、北海道の上質な旅と暮らしを掲げる「TNOC hokkaido」が出会い、「休日のお散歩をもっと豊かに」をテーマに生まれたコラボレーションアイテムです。
保冷シート付きのドリンクポケットや、本やお菓子が入るミニマルなメインポケットがついています。
さらに、デジタルデトックス仕様のスマートフォンロック付きのポケットも。
バッグポケットには折りたたみのレジャーシートが入っています。シートやバッグには、銀河高原ビールのトナカイ × TNOC hokkaidoのエゾシカのWシンボルのデザインがキラリ。
天気の良い日に、お気に入りのドリンクと本を片手に、スマホをオフにして公園で過ごす。 そんなゆったりとした休日のためのバッグ。
バッグのサイズ感もちょうどよく、手軽に持ち運べるのが嬉しいポイント。公園ピクニックやフェスなど、アウトドアシーンでも大活躍しそうです。
SNS上では、
・フェスでも使えそう
・子連れ散歩用にこういうバッグがほしかった
・花火大会でも万能そう
など他のシーンでも具体的な用途を挙げる声も多数寄せられていました。
製品概要
商品名：TNOC THE SAMPO BAG
特長：
・保冷シート付きのドリンクポケット、
保冷剤ポケット付きで、冷えたビールを美味しく持ち運び可能
・デジタルデトックスのためのスマートフォンロック付きポケット
・本やお菓子が入るミニマルなメインポケット
・一人用レジャーシート内蔵のバッグポケット
・銀河高原ビールのトナカイとTNOC hokkaidoのエゾシカが共演する、限定デザイン
カラー：GOLD WHEAT、EZOSIKA NAVY
予約期間：8月8日（金）〜8月15日（金）予定
お届け日：2025年11月頃〜
販売場所：TNOC THE STORE SAPPORO T4（直営店舗）、
TNOC公式通販サイト（https://tnoc.jp/collections/all）
製品情報は「TNOC hokkaido」サイトの下記URLよりご確認ください。
https://tnoc.jp/products/tnoc-the-sampo-bag?srsltid=AfmBOoqtBYTvCV9G_0Mx0nAqbn9q7awP3Vg1a_DMDR2mA90cMt2KTnl_