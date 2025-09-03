冷えたビールを持ち運べる、アウトドアにぴったりなバッグ！

北海道発ライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」と、クラフトビール「銀河高原ビール」のコラボで生まれた『TNOC THE SAMPO BAG』が再販されました。

SNSで話題の、保冷機能・レジャーシート内蔵・スマホロックポケット付きなど、“お散歩バッグ”を実際に使ってみました。

ビールを冷やして持ち運べる休日散歩用のバッグが再販！ 使ってみた

北海道の上質な旅と暮らしをテーマにしたライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」と、ヤッホーブルーイングが展開するクラフトビール「銀河高原ビール」のコラボレーションアイテム「TNOC THE SAMPO BAG」が誕生。カラーはネイビーとイエローの2色。

都会の中でも自然とのつながりを感じながら暮らすことをテーマにした「銀河高原ビール」と、北海道の上質な旅と暮らしを掲げる「TNOC hokkaido」が出会い、「休日のお散歩をもっと豊かに」をテーマに生まれたコラボレーションアイテムです。

保冷シート付きのドリンクポケットや、本やお菓子が入るミニマルなメインポケットがついています。

さらに、デジタルデトックス仕様のスマートフォンロック付きのポケットも。

バッグポケットには折りたたみのレジャーシートが入っています。シートやバッグには、銀河高原ビールのトナカイ × TNOC hokkaidoのエゾシカのWシンボルのデザインがキラリ。

天気の良い日に、お気に入りのドリンクと本を片手に、スマホをオフにして公園で過ごす。 そんなゆったりとした休日のためのバッグ。

バッグのサイズ感もちょうどよく、手軽に持ち運べるのが嬉しいポイント。公園ピクニックやフェスなど、アウトドアシーンでも大活躍しそうです。

SNS上では、

・フェスでも使えそう

・子連れ散歩用にこういうバッグがほしかった

・花火大会でも万能そう

など他のシーンでも具体的な用途を挙げる声も多数寄せられていました。

製品概要