元モー娘。新垣里沙、“顔出し”家族5ショットで母の誕生日を報告「素敵な家族写真」「若いママ」
元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。「新垣家ママの61歳のバースデーを家族みんなでお祝いしましたっ」と報告し、“顔出し”家族5ショットを公開した。
【写真】「素敵な家族写真」新垣里沙が披露した“顔出し”家族5ショット ※2枚目
「今年のお誕生日はたけさんもお仕事がお休みだったので一緒にお祝いしてくれましたっ」と明かし、夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏と、両親、妹の5人の家族写真などをアップ。母をお祝いする様子や豪華な料理の数々を披露した。
投稿では「一年大きな怪我もなく無事に健康に元気に過ごせた事に感謝」とつづり、母へ「61歳の年も元気に楽しいことを沢山しようね!!」と温かいメッセージを送った。「みんなで、ケーキを食べてお土産に買ったチョコを一粒ずつ味見をしてあーでもないこーでもない言ってる時間がとっても幸せだった」と喜びを噛み締めている様子だった。
この投稿にファンからは「とっても素敵な家族写真」「ほっこりしました」「いつ見ても、新垣家のアットホームな雰囲気は素敵ですね」「いつまでも若いママさん」などのコメントが寄せられている。
