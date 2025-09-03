タレントの藤本美貴（40）が2日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・45）に出演。子どもの英語の学習について話した。

この日は「水泳教室＆体育家庭教師 最新の習い事SP！」で、習い事についてトーク。スタッフから「最近の小学生に一番人気の習い事って何だと思いますか？」と聞かれた藤本は「英語じゃない？親はね」と回答。実際は英語は2位で、1位は水泳だった。

13歳・長男、10歳・長女、5歳・次女の3児の母である藤本は英語を実際に習わせているという。スタッフから習い事での子どもの変化について聞かれた藤本は「どうだろう？でも英語とかだとちょっとしゃべろうとしたりとか」とした。

「習いたての単語とか？」との問いに「そうそう、“今じゃない使う時”みたいな」と藤本。「あと必要以上に発音が良い。ネイティブで聞いているから」と話した。

5歳、3歳、2歳の3人の娘の母である横澤は「うちは英語教材でやってますけど、私が（英語で）歌、歌えるようになっちゃってるから。なんか自然と英語の歌が何の歌歌ってるのか分かるみたい。“はいはい、プルートがね家入ったのね”とか、凄い不思議で。でもそれも子どもたちは分かってるのかどうなのか。まだその英語をしゃべり始めてはないんですけど」とした。

これに、藤本は「でも歌は歌うんでしょ？じゃあいいじゃん。でも、私、英語のところ行ってるじゃん。“これ意味分かってます？”（って聞いたら）、先生が“意味分かんなくていいんです”って言ってたよ。だって、私たちも小さい時は意味分かってないまま、ずっと聞いて真似して、使う時に“なんだろうこの言葉”って1個ずつ覚えてくから、“最初は意味なんか分からなくていいです。とりあえずもう真似していったりする方が大事”って」とアドバイスした。

藤本自身もリモートで英語を学んでいるといい、日々学習を続けているという。