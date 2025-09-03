全国的にことしはクマの目撃情報が増えていますが、昨夜、岐阜県中津川市では帰宅途中の高校生がクマに襲われケガをしました。クマはまだ見つかっていません。

【写真を見る】岐阜･中津川市で高校生がクマに襲われけが 帰宅途中に… ｢住宅街に来るのは珍しい｣ 近隣の学校などで警戒続く

（田中希宜記者）

「高校生がクマに襲われた現場周辺は、道路脇が雑木林になっており、見通しが悪くなっています」



高校生を襲ったクマ。きのう午後7時15分ごろ、中津川市坂下の坂下橋付近で、帰宅途中だった高校1年の男子生徒が、頭と背中をクマにひっかかれケガをしました。生徒は近くの住宅に駆け込み、その後病院へ搬送。命に別状はないということです。

クマが出没したのはJR中央線・坂下駅近くの住宅街。住民に不安が広がっています。



（近くの住民）

「80年生きているけれど初めて。まだそこらへんに、うろついているといかんと思って」

「（クマの出没は）珍しい。捕まったという情報が出るまでは、家でおとなしくしようと」

クマはどこへ？近隣の学校などで警戒続く

去年9月、地元の猟友会が同じ坂下地区で仕留めた一頭のクマ。近くの山にクマが生息していることは分かっていましたが、今回のように住宅街に降りてくるケースはほとんどなかったといいます。

（恵北猟友会 坂下支部・古井忠義さん）

Q.クマは餌を求めて来た？

「これから栗ができるし、山の中には栗畑がある。川の裏にはクルミがある。そういうものを食べに来る」

Q.坂下地区ではよく出没？

「住宅街に来るのは珍しい」

クマは見つかっておらず、けさは警察などが周辺をパトロール。近隣小学校の児童は、保護者らの車で登校しました。そして、中津川市によりますと、きょう午前6時40分ごろ、昨夜高校生が襲われた現場の近くにある「やさか子ども園」の付近で、クマらしき動物を見たとの情報があったということです。そのため、今日「こども園」は終日すべての門を閉め切るなどして警戒しています。



高校生を襲ったクマはどこに行ったのか？地元猟友会がパトロールをするなど警戒は続いています。