VT COSMETICSの最新シートマスクが発売！ウエルシア限定の注目アイテム

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」から、ウエルシア限定の新商品『GLOW RICH FOCUS MASK』が登場します。エイジングケア※1に注目し、ナイアシンアミドやレチノール誘導体をはじめとする美容成分を贅沢に配合。10分*で透明感※2・毛穴ケア※2・ハリ・ツヤを同時に叶える、忙しい女性にぴったりの集中ケア用シートマスクです。

エイジングケアに特化した注目の成分

『GLOW RICH FOCUS MASK』には、ナイアシンアミド※3やレチノール誘導体※4、ヒアルロン酸※5など、肌に嬉しい成分がバランスよく配合されています。

さらに、CICA REEDLE®※6を組み合わせることで、角質層まで美容液成分がしっかり浸透。年齢に応じたケアを叶えたい女性に寄り添う、心強いアイテムです。

*使用時間の目安

※1 年齢に応じた手入れ（エイジングケア）

※2 うるおいによる

※3 保湿成分

※4 レチノイン酸ヒドロキシピナコロン(整肌)

※5 ヒアルロン酸Ｎａ(保湿)

※6 ツボクサエキス(整肌)、シリカ(スクラブ)

手軽に贅沢なスキンケアを楽しめる

『GLOW RICH FOCUS MASK』は、7枚入り770円（税込）という手に取りやすい価格も魅力。

全国のウエルシアグループ店舗で2025年9月3日（水）より販売されます。仕事や家事の合間にも10分*でできるので、特別な日だけでなく日常のスキンケアにもぴったり。

自宅でリッチな肌体験を楽しめます。

自分へのご褒美ケアにぴったり♡

新しく登場する『GLOW RICH FOCUS MASK』は、手軽さと贅沢さを兼ね備えたシートマスク。

エイジングケア※1を意識しながら、透明感※2や毛穴ケア※2、ハリ・ツヤを一度に叶えてくれる頼れる存在です。価格は770円（税込）と続けやすく、全国のウエルシア店舗で手に入るのも嬉しいポイント。

毎日のスキンケアに少しのご褒美を加えて、心まで満たされる肌時間を楽しんでみてください♡