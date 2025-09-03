【スリコ】人気の品がバージョンアップ！ 「オープンスピーディーボトルドライヤー」の実力をリポート
お手頃価格で、便利な家事アイテムやビューティーアイテム、トラベルグッズなどがそろう3COINS（以下、スリーコインズ）。その中で、発売されるや否やSNSで話題となり、入手困難となっていたのが「スピーディーボトルドライヤー」です。水筒や洗ったペットボトルを早く乾かすことができる、その効果に注目が集まりバズりました。
その「スピーディーボトルドライヤー」がバージョンアップしたのが、今回ご紹介する「オープンスピーディーボトルドライヤー」です。今回は、「オープンスピーディーボトルドライヤー」のバージョンアップされた点や使い方などをご紹介します。
「オープンスピーディーボトルドライヤー」とは？「オープンスピーディーボトルドライヤー」、価格は税込660円です。サイズは約高さ21✕横8✕奥行8cm。本体・ベースの素材はポリプロピレン、乾燥用ボールは多孔質セラミックスとなっています。
2つのパーツでできていて、ベースに本体をカチッとはめて使います。
▼最大の特徴は「多孔質セラミックス」
「オープンスピーディーボトルドライヤー」の最大の特徴は、本体に内蔵された乾燥用ボールが多孔質セラミックスでできていることです。これによって、強力な吸湿力を発揮します。
「オープンスピーディーボトルドライヤー」の使い方
まずは、「オープンスピーディーボトルドライヤー」を組み立てた状態。このままペットボトルや水筒などをかぶせて使うことができます。
「オープンスピーディーボトルドライヤー」は、逆にして、ボトルの上から入れて使うことも可能。重いステンレスボトルなどは、この方が安定するようです。
そして、「オープンスピーディーボトルドライヤー」という商品名にもある“オープン”させた使い方。本体を開いて使うこともできます。
開いた状態だとペットボトル2本を同時に乾燥させることができます。複数本を同時に乾かしたいご家庭では、この“オープン”の便利さを実感してもらえることでしょう。
また、商品名は「オープンスピーディーボトルドライヤー」というようにボトルを乾燥させるものとなっていますが、2本に分かれることによって、ポリ袋などを乾かすのにも便利に使えるようになりました。
「オープンスピーディーボトルドライヤー」の効果を検証「オープンスピーディーボトルドライヤー」は本当に早く乾かすことができるのか。2本の同じステンレスボトルを使って検証してみました。
同時に洗い、1本はただ逆さにして置き、もう1本は「オープンスピーディーボトルドライヤー」本体を閉じた状態のものに上からかぶせました
3時間後に確認した結果がこちらです。
左側が「オープンスピーディーボトルドライヤー」を使ったもので、水滴は見られませんでした。右側がただ逆さにしただけのステンレスボトルで、まだ水滴が残っている状態です。
乾燥時間に関しては、当日の湿度やボトルの素材、サイズなどによって変わってきますが、今回同じステンレスボトルで検証したところ、明らかに「オープンスピーディーボトルドライヤー」の効果が見られました。
ペットボトルや水筒の乾燥にお悩みの人は、ぜひスリーコインズの「オープンスピーディーボトルドライヤー」をお試しください。
▼商品情報
商品名：オープンスピーディーボトルドライヤー
価格：税込660円
サイズ：約高さ21×横8×奥行8cm
耐熱/耐冷温度：120度/マイナス20度
使用不可：食洗器、乾燥機
(文:矢野 きくの)