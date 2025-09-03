岡山県津山市は市内にある4つの歴史的建造物を宿泊施設に改修するためクラウドファンディングを開始したと発表しました。今後、殿様気分が味わえるユニークな返礼品も用意する予定です。

津山市が宿泊施設への改修を計画しているのは、津山城の城郭内にある鶴山館や城下町にある旧梶村家住宅など4つの建造物です。

改修は観光振興を目的とするもので、その費用の一部をクラウドファンディングで集めることが発表されました。目標金額は3億6千万円です。

すでに受け付けを始めていて寄付額は1000円からです。また、来月から寄付額500万円の枠も設けます。返礼品は「殿様体験」。城に宿泊でき、家老に扮したガイドをつれて史跡巡りを楽しめるということです。

（谷口圭三津山市長）

「（歴史的建造物への宿泊プロジェクトで）津山市を全国へ、そして世界へとPRしていきたい」

4つの宿泊施設は、来年11月のオープンを目指しているということです。