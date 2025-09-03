中目黒・スタバに“秋のビバレッジ”登場！ 豆を熟成させた「ウイスキー コーヒー」を使用
東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー東京」は、9月5日（金）から、Fallシーズンをスタートし、秋の恵みを掛け合わせたクラフトマンシップあふれるビバレッジを発売する。
【写真】秋の雰囲気にぴったり！ バリエーション豊かな新メニュー一覧
■秋を感じるドリンクが勢ぞろい
今回発売されるのは、ウイスキーの樽（バレル）にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成（エイジド）させた「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」にフォーカスをした新作ビバレッジ。
1階のメインバーからは、いちじくの甘みを合わせた「バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味」や、ルビーチョコレートフレーバーシロップのホイップクリームを重ねた「バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム」などが登場する。
また、3階の「アリビアーモ バー」では、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」をアレンジした大人向けのメニュー「アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー」や「バレルエイジド マティーニ」が秋の夜長を彩る。
さらに、2階のティーに特化した「ティバーナ バー」では、ホッとする味わいの「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」が展開されるほか、秋らしい食材を使ったアフタヌーンティー「ロースタリー パスティッチーニ フライト」も楽しめる。
