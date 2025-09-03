金子侑司氏との共演で明かした

「パーソル パ・リーグTV」の公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に元楽天の銀次氏が出演し、現役時代の代名詞でもあった“バットくるくる”の秘密を語った。

パテレ厳選の動画が紹介される「週刊パテレ・タイムズ」で当時の映像が流れると銀次は「よくとってありましたね！」と驚きの表情。金子侑司氏が「銀次さんと言えば“バットくるくる”。めっちゃ見てました。絶対『わざとやろ』と思ってました」と笑顔で語ると、銀次氏は「わざと……のときもあった」と振り返った。

さらに金子氏が「『ここは1球見ようか』のときに、やってたでしょ？」と指摘すると、銀次は「やっていた」と即答。「パフォーマンスの意味もあったし、“バットくるくる”ができたときはいい見逃しができている証拠。しっかり打ちに行けている」と、調子のバロメーターでもあったことを明かした。

番組では実演も披露。至近距離で見ていた金子氏が「（見逃した後の）1回転、要ります？」と改めて尋ねると、銀次は「最後の方は、これを観に来ているファンもいるのかなと思ってやっていたかもしれない」と語り、ファンへの感謝をのぞかせた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）