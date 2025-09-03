Î¾¿Æ¤ÏÂçÊªÇÐÍ¥¡Ä36ºÐ¥â¥Ç¥ëà¤¿¤Þ¤é¤óáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¾æ¤ÎÃ»¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç°µ´¬¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂçÊªÇÐÍ¥¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÎÃ¤·¤²¤ÊÇò¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÊÌÜÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼Î¤º½(36)¡£¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÊ¢Éô¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¶»¸µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö36¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡Á¡×¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡Á¡ª¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ó¥¸¥å¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2010Ç¯¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²í½Ó(74)¤È½÷Í¥¡¦¸Þ½½Íò½ß»Ò(72)¤Î»°½÷¤Îà·ÝÇ½¿ÍÆóÀ¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£