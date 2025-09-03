【台風情報】あすには台風15号に発達→日本列島直撃の可能性も...″台風のたまご″ の今後は 沖縄・九州・中国・四国・中部・関東・東北に影響の可能性 最大瞬間風速は？ このあとの勢力と進路を詳しく 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年9月3日16時10分発表 気象庁
3日15時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南大東島の南南東約70km
中心位置 北緯25度10分 (25.2度)
東経131度30分 (131.5度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
4日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の東約100km
予報円の中心 北緯28度20分 (28.3度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ 北北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
4日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 屋久島の北西約60km
予報円の中心 北緯30度40分 (30.7度)
東経130度05分 (130.1度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
5日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東日本
予報円の中心 北緯35度10分 (35.2度)
東経136度30分 (136.5度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 240 km (130 NM)
6日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯33度40分 (33.7度)
東経147度05分 (147.1度)
進行方向、速さ 東 40 km/h (22 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 310 km (165 NM)
■今後の全国の天気
