TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a

【画像】全国の今後の天気

2025年9月3日16時10分発表　気象庁

3日15時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南大東島の南南東約70km
中心位置    北緯25度10分 (25.2度)
東経131度30分 (131.5度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

4日3時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美大島の東約100km
予報円の中心    北緯28度20分 (28.3度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ    北北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

4日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    屋久島の北西約60km
予報円の中心    北緯30度40分 (30.7度)
東経130度05分 (130.1度)
進行方向、速さ    北 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

5日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    東日本
予報円の中心    北緯35度10分 (35.2度)
東経136度30分 (136.5度)
進行方向、速さ    北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    240 km (130 NM)

6日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯33度40分 (33.7度)
東経147度05分 (147.1度)
進行方向、速さ    東 40 km/h (22 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    310 km (165 NM)
 

■今後の全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2147765?display=1