¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×à½÷»Ò¹âÀ¸á¤«¤é20Ç¯¡Äº£ÅÙ¤Ïà¤ªÊì¤µ¤óá38ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¤ï¡¼¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ
¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¤Î¤È¤¤«¤éÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤¬38ºÐ¤Ë¡½¡£º£ÅÙ¤Ïà¤ªÊì¤µ¤óá»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡à4¿Í²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ëÃÄ¤é¤ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¾¸¶°¡´õ¡£Ê¡¸¶ÍÚ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè9ÏÃ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤ÎËÜºî¤Ç¡¢À¾¸¶¤Ï2¿Í¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊìŽ¥µÌºùÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÀèÅ·À¤Î¼À´µ¤ÇÊâ¹Ô¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë»ÐŽ¥èÁÎè(º£ÌîÉ´¡¹ºÚ)¤È¡¢à¤¤ç¤¦¤À¤¤»ùá¤ÎËåŽ¥É¢²Ì(È«ºù»Ò)¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¡ÖµÌ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾¸¶¤¬¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾¸¶°¡´õ¤µ¤ó¤À¡£²ÖÃË¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡×¡Öº£¤¤¤¯¤Ä¤À¤í¡¢Èþ¤·¤¤¤ï¡¼¡£²Ö¤è¤êÃË»Ò¤Î¤È¤¤«¤éÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¼¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÌò¤â¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿°æ¾å¿¿±û¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×(TBS)¤Ï¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢07Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ë¡×(Æ±)¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢08Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²Ö¤è¤êÃË»ÒF(¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë)¡×¤¬±Ç²è²½¡£¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÀ¾¸¶¤ÏËÒÌî¤Ä¤¯¤·(°æ¾å)¤ÎÍ§¿Í¤ÇÃÄ»Ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸Ž¥¾¾²¬Í¥µªÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£