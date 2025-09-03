伊東純也、移籍騒動でクラブに合流せず日本代表も落選の“元同僚”中村敬斗と連絡は取れている？【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は、現地９月６日のメキシコ戦、同９日のアメリカ戦に向けて、オークランドで調整している。
２日の練習後、取材に対応した伊東純也は、痛めていた足首の状態について「ちょっとは良くなったかなと思いますけど、まだ完全ではないかなと」と話しつつ、「足首とか言い訳にならないんで、普通に結果を出したいなと思っています」と意気込んだ。
「徐々に戻ってきたんで、いま試合も出れるようになって、コンディション的に上がってきてるかなと」
今夏に、フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスから古巣であるベルギーのヘンクに３年ぶりに復帰した。
そのS・ランスでチームメイトだった中村敬斗は、体調不良を理由にまだチームに合流していない。移籍を志願したものの、クラブに認められずに関係が悪化したと見られ、今回の日本代表からも落選した。
“騒動”のさなかにいる後輩と連絡は取っているのか。「まあ普通に」と話しつつ、「特に言うことはないんで」と言葉を濁した。
ここ２か月近く、公の場にまったく姿を現わしていない中村。ワールドカップが控えるなか、心身のコンディションが気掛かりだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
