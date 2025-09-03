守田＆田中不在のボランチ。遠藤を軸に佐野海、藤田のブンデスコンビを組み合わせる陣容でどう勝機を見出すか【日本代表】
現地９月６日にオークランドで開催されるメキシコ代表戦に向けて、１日から現地で調整を行なっている日本代表。始動２日目の２日には前田大然（セルティック）、菅原由勢（ブレーメン）も合流し、27人全員が揃ったが、三笘薫（ブライトン）だけはまだ個別調整がメイン。初戦を回避し、９日のアメリカ代表戦に照準を合わせる可能性もありそうだ。
こうした中、守田英正（スポルティング）と田中碧（リーズ）の２人が怪我で不在のボランチ陣は、６月シリーズと同じようなフレッシュな顔ぶれで２連戦に挑むことになる。
６月シリーズを振り返ってみると、最初のオーストラリア代表戦は佐野海舟（マインツ）と藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）が先発。後半途中に佐野海と久保建英（レアル・ソシエダ）が交代。久保がシャドーに入り、それまで前目にいた鎌田大地（クリスタル・パレス）がボランチに下がって藤田とコンビを組む形となった。
続くインドネシア代表戦では遠藤航（リバプール）と佐野海が90分間プレー。デュエル強度を武器とする２人が攻守のバランスを取りながら、お互いを活かし合う関係性を形成していた。
森保一監督はこの流れを踏襲するだろうが、今回の対戦相手は2026年の北中米ワールドカップ（W杯）開催国である強豪。となれば、２試合続けて遠藤が主軸を担う公算が大だろう。32歳のキャプテンが移動を伴う中２日の連戦で180分間プレーするとは考えにくいが、リバプールでベンチスタートがメインになっている彼の出場時間を勘案すれば、２試合連続先発も十分可能なはず。そこに佐野海と藤田を組み合わながら、勝利を目ざしていくと見られる。
「基本的に（一緒に）入る選手には良さを出してもらえればいいのかなと。それを活かすために自分がいると思っているので。彼らは今回、スタメンを奪う気持ちでやるだろうし、そこは期待していい部分。自分もサポートはしますし、僕自身も高いパフォーマンスを出しながらチームを機能させることが大事になってきますね」とキャプテンは普段通り、自分のやるべきことを冷静に見定めている様子。若く代表経験の少ない２人を巧みにコントロールすることができれば、チームが円滑に進んでいくだろう。
遠藤と佐野海が組む場合、ボール奪取力や対人守備力は格段にアップする。巧みな繋ぎやパス回しを見せてくるメキシコ相手にこの２人が中盤に陣取っていれば、日本は守備面でかなり楽になりそうだ。ただ、ゲームメイクやボールを落ち着かせる部分は守田や田中碧がいる時に比べるとやや低下するかもしれない。そこで2.5列目的な動きを得意とする鎌田がサポートに入ってくれれば、中盤の連動性や流動性はアップする。佐野航大（NEC）が入っても似たような効果があると見られるが、やはり鎌田が１つのポイントになるのではないか。
一方、遠藤と藤田コンビの場合は、まだ実戦経験がほとんどないため、未知数なところも少なくないが、藤田は今季から欧州５大リーグにステップアップしている選手。直近８月29日のハンブルク戦では味方の２点目を見事なスルーパスでアシストしており、“一刺しの鋭さ”を持っているところも大きな魅力と言っていい。
「自分が６番と８番のどっちかに徹するというのはないですし、チャンスがあれば飛び出すべきだと思っています。６月のオーストラリア戦は飛び出す回数がいつもより少なかったのが反省点。臨機応変さは必要だと思います。今回も誰と組むかは分からないですけど、バランス取れるのが自分の良さ。その辺を自分主体にやっていきたいですね」と本人はとにかくポジティブだ。
昨年の夏、パリ五輪でキャプテンを務めた人材だけに、自分からアクションを起こしていけるのは心強いポイント。守田と田中が不参加という千載一遇のチャンスを活かすべく、思い切った仕事ぶりを見せてほしい。
もちろんボランチ要員は彼ら３人だけではない。鎌田と佐野航がスタート、もしくは途中から出ることもあり得るし、彼らが佐野海、藤田と新たなコンビネーションを形成していくかもしれない。どういう組み合わせになっても、長く代表ボランチをリードしてきた遠藤、守田、田中の３人とは成熟度の違いが生じるだろうが、代表にもたらされる新たな効果も必ずある。そうやって中盤の構成に厚みが生まれ、チーム全体の戦い方の幅が広がっていけば、大舞台に向けて前向きな要素と言っていい。
いずれにせよ、今回２連戦で佐野海と藤田がある程度の長い時間プレーするのは間違いないだろう。進境著しい２人は１年後のW杯メンバー入りに向けて強烈にアピールすべき。メキシコ、アメリカ撃破の原動力として異彩を放ってもらいたいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
こうした中、守田英正（スポルティング）と田中碧（リーズ）の２人が怪我で不在のボランチ陣は、６月シリーズと同じようなフレッシュな顔ぶれで２連戦に挑むことになる。
続くインドネシア代表戦では遠藤航（リバプール）と佐野海が90分間プレー。デュエル強度を武器とする２人が攻守のバランスを取りながら、お互いを活かし合う関係性を形成していた。
森保一監督はこの流れを踏襲するだろうが、今回の対戦相手は2026年の北中米ワールドカップ（W杯）開催国である強豪。となれば、２試合続けて遠藤が主軸を担う公算が大だろう。32歳のキャプテンが移動を伴う中２日の連戦で180分間プレーするとは考えにくいが、リバプールでベンチスタートがメインになっている彼の出場時間を勘案すれば、２試合連続先発も十分可能なはず。そこに佐野海と藤田を組み合わながら、勝利を目ざしていくと見られる。
「基本的に（一緒に）入る選手には良さを出してもらえればいいのかなと。それを活かすために自分がいると思っているので。彼らは今回、スタメンを奪う気持ちでやるだろうし、そこは期待していい部分。自分もサポートはしますし、僕自身も高いパフォーマンスを出しながらチームを機能させることが大事になってきますね」とキャプテンは普段通り、自分のやるべきことを冷静に見定めている様子。若く代表経験の少ない２人を巧みにコントロールすることができれば、チームが円滑に進んでいくだろう。
遠藤と佐野海が組む場合、ボール奪取力や対人守備力は格段にアップする。巧みな繋ぎやパス回しを見せてくるメキシコ相手にこの２人が中盤に陣取っていれば、日本は守備面でかなり楽になりそうだ。ただ、ゲームメイクやボールを落ち着かせる部分は守田や田中碧がいる時に比べるとやや低下するかもしれない。そこで2.5列目的な動きを得意とする鎌田がサポートに入ってくれれば、中盤の連動性や流動性はアップする。佐野航大（NEC）が入っても似たような効果があると見られるが、やはり鎌田が１つのポイントになるのではないか。
一方、遠藤と藤田コンビの場合は、まだ実戦経験がほとんどないため、未知数なところも少なくないが、藤田は今季から欧州５大リーグにステップアップしている選手。直近８月29日のハンブルク戦では味方の２点目を見事なスルーパスでアシストしており、“一刺しの鋭さ”を持っているところも大きな魅力と言っていい。
「自分が６番と８番のどっちかに徹するというのはないですし、チャンスがあれば飛び出すべきだと思っています。６月のオーストラリア戦は飛び出す回数がいつもより少なかったのが反省点。臨機応変さは必要だと思います。今回も誰と組むかは分からないですけど、バランス取れるのが自分の良さ。その辺を自分主体にやっていきたいですね」と本人はとにかくポジティブだ。
昨年の夏、パリ五輪でキャプテンを務めた人材だけに、自分からアクションを起こしていけるのは心強いポイント。守田と田中が不参加という千載一遇のチャンスを活かすべく、思い切った仕事ぶりを見せてほしい。
もちろんボランチ要員は彼ら３人だけではない。鎌田と佐野航がスタート、もしくは途中から出ることもあり得るし、彼らが佐野海、藤田と新たなコンビネーションを形成していくかもしれない。どういう組み合わせになっても、長く代表ボランチをリードしてきた遠藤、守田、田中の３人とは成熟度の違いが生じるだろうが、代表にもたらされる新たな効果も必ずある。そうやって中盤の構成に厚みが生まれ、チーム全体の戦い方の幅が広がっていけば、大舞台に向けて前向きな要素と言っていい。
いずれにせよ、今回２連戦で佐野海と藤田がある程度の長い時間プレーするのは間違いないだろう。進境著しい２人は１年後のW杯メンバー入りに向けて強烈にアピールすべき。メキシコ、アメリカ撃破の原動力として異彩を放ってもらいたいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集