ウクライナの防空網がロシアのドローンを撃墜している＝３日/Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領が中国北京で軍事パレードに参加する中、ロシアは３日にかけて長距離ドローン（無人機）５０２機と巡航ミサイル２４発でウクライナに空爆を実施した。

ウクライナ空軍によると、同国の防空システムは４５１の空中目標を撃墜したが、ミサイル３発とドローン６９機が１４地点を攻撃した。

首都キーウを含むウクライナ西部の複数の都市で空襲警報が鳴った。攻撃は現地時間の３日午前も続いているという。

空軍は「攻撃は継続しており、ロシアの数機の無人航空機（ＵＡＶ）が空域に存在している」と述べた。

ウクライナに向けて発射された飛しょう体には、カリブル巡航ミサイル１６発とＫｈ―１０１巡航ミサイル８発が含まれていた。

中国の習近平（シーチンピン）国家主席がウクライナでの戦争を遂行するふたりの指導者を北京に迎える中で行われた今回の新たな攻撃は、この紛争を明確に突きつけるものとなった。

中国はウクライナ戦争において中立の立場を主張しているものの、北京での軍事パレードでは、習氏とプーチン氏、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記が並んで歩く印象的な光景が捉えられた。北朝鮮もウクライナに軍隊を派遣している。

中国は戦争を展開するロシアを経済的に支援し、その戦争遂行を支えているとみられる軍民両用物資を供与している。