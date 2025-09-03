ワンピースカードコラボデザインの「LUFFY’s」がプレバンに登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s ONE PIECEカードゲーム -LOGOTYPE-」(1,320円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてより現在予約受付中、2026年2月発送予定。
「ONE PIECEカードゲームフェスタ2025」にて会場先行販売を行うLUFFY’sのワンピースカードコラボデザインを、プレミアムバンダイで販売。
『ONE PIECE』のロゴの形をヒントに導き出されたフォルム。サイズは「ルフィ」の身長から割り出した1/20の全高約8.6cm。ボディの前面は、ワンピースカードの裏面を落とし込んだデザイン。ボディ全体は、ワンピースカードの質感をオマージュしたマットな仕様となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
