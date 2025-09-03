中国・北京で、日本との戦争の勝利から80年を記念する軍事パレードが行われ、習近平国家主席、プーチン大統領、金正恩総書記の3人がそろい踏みをし、結束をアピールしました。軍事パレードが行われた会場で取材した記者に聞きます。

――3人がそろい踏みした会場の雰囲気はどうだったのでしょうか？

パレードの最中、私は3人の姿を観察していたのですが、最初は金総書記は、キョロキョロしたり少し落ち着かない雰囲気もあったのですが、習主席が声をかけたり、かなり気を使っていて、その後は次第にリラックスしてきたような印象でした。

習主席がこうした特別扱いをするのも、中国にとって、今回、金総書記はどうしても出席してほしいゲストだったからです。

この軍事パレードの狙いの一つは、3人の首脳をそろい踏みさせることで、「国際社会での中国の影響力はやはり大きい」と世界に大きなインパクトを与えることにあったからです。

――国際社会へのアピールがパレードの目的だったということでしょうか？

もう一つの大きな狙いは、国内向け、つまり習近平政権の求心力を高めることです。

ある中国共産党関係者は、軍事パレードについて「壮大なパーティー、壮大なショーみたいなものだ」と語りました。

中国経済が低迷する中で、国民の不満も徐々に大きくなりつつある状況で、軍事パレードは国民の愛国心や自尊心を高める手段でもあります。

実際に、中国の人に話を聞くと、軍事パレードをすごく楽しみにしている人が多いのに驚かされました。

一方で、こうした愛国心は一歩間違えれば、反日感情の高まりにもつながりかねません。

習近平政権も米中関係が不透明な中で、日本との関係悪化は望んでおらず、そのバランスに苦慮しているというのも実情です。