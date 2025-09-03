DMM.comが展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、ウェンディーズ・ジャパンおよびファーストキッチンが運営する「ウェンディーズ・ ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」にて、カバー「ホロライブ」とのコラボイベント「BAKATARE DINER」を9月21日まで開催している。

「ホロライブ」所属タレントである白上フブキさん・不知火フレアさん・角巻わためさんによる「バカタレ共」とのコラボイベントが期間限定で開催中。「バカタレ共」のメンバーそれぞれをイメージしたコラボメニューの展開や、「ウェンディーズ・ファーストキッチン」の制服に身を包んだ特別な描きおろしビジュアルを使用した、ここでしか手に入らないグッズが登場する。

ウェンディーズ・ファーストキッチン、ファーストキッチン全店舗（競馬場店を除く）ではオリジナルフレーバーポテト・コラボポテトセットを販売。また、コラボ装飾対象の6店舗では限定のコラボメニューとコラボグッズが用意され、コラボメニューを1品注文するごとに、「オリジナルコラボコースター（全9種）」がランダムで1枚プレゼントされる。

そのほか、対象の6店舗でフードやドリンクに使用できる「オリジナルメニューチケット」が販売中。コラボグッズはDMM通販でも購入することができ、期間中にコラボグッズを1会計につき2,200円以上購入するごとに、「オリジナルポストカード（全9種）」が1枚プレゼントされる。

なお、店舗でのグッズ購入には購入制限が設けられている。

□「BAKATARE DINER」特設サイトのページ

ウェンディーズ・ファーストキッチン、ファーストキッチン全店舗(競馬場店を除く)でオリジナルフレーバーポテト・コラボポテトセットを販売

対象店舗6店舗で販売される限定コラボメニュー一覧

コラボメニュー購入特典

対象の6店舗でフードやドリンクに使用できる「オリジナルメニューチケット」を販売

コラボグッズ詳細

店舗でのグッズ購入は購入制限が設けられている

