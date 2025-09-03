ＦＣ東京が、セレクトショップの「ＳＨＩＰＳ」が発信するファッションＷＥＢマガジン「ＳＨＩＰＳ ＭＡＧ」とコラボ企画を行う。東京都が推進する「ＨＴＴ」＝電力をへらす（Ｈ）、つくる（Ｔ）・ためる（Ｔ）＝とＳＨＩＰＳの取り組みにＭＦ橋本拳人（３２）が登場。３日に小平グラウンドでファッションモデルに挑戦し、撮影が実施された。

都が掲げるＨＴＴの取り組みのキーワードは「脱炭素化」。少しでも暖房に頼らず快適に楽しむファッションの提案をテーマとし、橋本がＳＨＩＰＳのおしゃれな冬のファッションに身を包み、「いつものスタイルに一工夫することで着心地も見た目を暖かく」というこの取り組みのＰＲを行った。

橋本は「（ＨＴＴについて）本当に少しの一工夫で、エネルギーの節約につながる。撮影してみてベストのダウンを一枚羽織るだけで暖かさが違った。そうやって、なるべく暖房を使わないようにしたい。これまでカジュアルな衣装を着た撮影は経験していたけど、少しフォーマルな衣装だったので少し新鮮だった。意外と似合っていたので、これから取り入れていこうと思う」と感想を語った。