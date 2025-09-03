ことし7月、福岡県大牟田市の工場から有毒ガスが漏れ出した問題で、会社側は3日、県に対し原因と対策を報告しました。指摘されていた「通報の遅れ」について、会社側は、社内での情報共有に不十分な点があったと話しました。

3日午前、福岡県庁を訪れたのは、大牟田工場の工場長など三井化学の幹部ら4人です。



■三井化学・岡田一成 取締役

「原因究明、再発防止をまとめ、専門家の意見を取り入れて報告書をまとめたところです。多数の方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、ここで改めておわび申し上げます。」

この事故が発生したのはことし7月です。午後6時1分に、大牟田市の女性から消防に1件の通報がありました。



『異臭がする。息苦しい』



消防と警察が確認したところ、大牟田市内にある三井化学のウレタン原料をつくる工場から、有毒ガスが漏れ出たことが判明しました。周辺の住民からは、体調不良を訴える声が次々と上がりました。

■住民

「ちょうどお祭りの日だったので、子どもがお祭りに行こうと思って外に出て、そうしたらすごく強い匂いがして吐きながら帰ってきて、お祭りに行けない状態でした。明らかに化学物質みたいな、鼻にツーンとくるような刺激のある匂いでした。」

「（家を出て）1分もないぐらいで、すぐ症状が出始めて。4回か5回ぐらい続けて吐いて、最後は透明な胃液が出ているだけだったので、すごく苦しそうでした。不安と、何か分からないので、とにかく知りたい気持ちです。」

三井化学は翌日、会見を開き、漏れ出た気体のひとつが「ホスゲン」だったと公表しました。専門家によりますと「ホスゲン」は、肺まで吸い込むと気管がただれたり、肺に液体がたまったりして、呼吸困難に陥る可能性があるということです。



今回は周辺住民だけでなく、対応に当たった消防と警察も、のどや目の痛みなど体調の異変を訴え、延べ234人が医療機関を受診しました。



9月3日の報告によりますと、今回の“ガス漏れ”は、配管の一部の腐食などが原因で起きました。

ただ、被害を拡大させた大きな要因として、工場から消防・警察への連絡の遅れが指摘されています。ガス漏れが判明してから、消防や警察が状況を把握するまでにかかったのはおよそ1時間半でした。



通報の遅れについて三井化学は。



■三井化学・鶴田智 工場長

「ミスコミュニケーションが起きて、結果として通報を判断するに至らなかった。」



当時、異常に気づいた現場スタッフが状況確認のため、社内に自動で異常を知らせるシステムを一時的に手動に切り替えたことで、警察や消防に通報するか判断する宿直者に情報が届かなかったとしています。さらにその後、現場スタッフと宿直者の間で、ガス漏れの状況について十分な情報が共有されなかったことも報告されました。

専門家は、漏れ出た気体は危険性が高く、会社には厳重な安全対策が求められると指摘します。



■横山哲夫 元長崎大学長

「（ホスゲンは）非常に役に立つ物質（ウレタンなど）をたくさん作るために必要なので、世の中に欠かせない。その必要性の裏表の関係で、それを作るためには危険な物質を使わざるを得ないということで、そのためには安全管理を徹底する以外にないのかなと思います。」



三井化学は再発防止策として、システムを手動に切り替えられないよう改修したほか、ガス漏れが起きた場合、程度にかかわらずすぐに外部に通報するようマニュアルを改訂したとしています。



再発防止を徹底し、9月8日ごろに生産を再開するとしています。