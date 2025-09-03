通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０％台を維持 円安方向への動きで
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０％台を維持 円安方向への動きで
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.37 8.79 7.14 8.49
1MO 9.99 7.86 7.74 7.95
3MO 9.76 7.53 8.09 8.01
6MO 9.68 7.40 8.41 8.07
9MO 9.69 7.42 8.72 8.16
1YR 9.70 7.46 8.94 8.26
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.94 8.74 8.30
1MO 8.78 8.58 7.93
3MO 9.18 8.65 7.80
6MO 9.44 8.88 7.89
9MO 9.70 9.15 8.03
1YR 9.87 9.37 8.15
東京時間16:35現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは１０．３７％と前日から引き続き１０％台の高水準を維持している。スポット市場でドル円相場が149円台に乗せる動きを見せており、オプション市場での円プット需要が喚起されているもよう。
