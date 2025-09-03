（新静岡セノバ前から中継･松浦 悠真 気象予報士）

3日は、静岡県内の一部では雷雨となっているんですが、 あす4日からあさって5日にかけましては広範囲で雷雨となり大雨となるところもあります。



まずは、これから発生する台風の進路予想から見ていきます。現在は日本の南海上にあります熱帯低気圧が、早ければ3日夜には台風に変わる見込みです。



今回の台風はあまり発達しないんですが、ギリギリの台風の勢力を保ったまま、4日にかけては、まず北上しまして九州に接近していきます。その後、高気圧の縁を回って東寄りに向きを変えまして、静岡県内には5日の金曜日の午後に再接近ということになりまして、静岡県の陸地のあたりを横切る可能性も出てきています。





天気図を見ていきますと、今回の台風は雨台風になりそうなんですね。台風が、静岡県から見ると西側にある状態がしばらく続きます。こういった時には台風の半時計回りの風で、南寄りの風がずっと入り続けることになりますので、大気の非常に不安定な状態がしばらく続くということになりそうです。今回は雨量が多く予想されておりまして、これがあさって5日の金曜日夕方までの予想･48時間雨量なんですけれども、西部･中部･東部、それから伊豆の南東側ですね。南寄りの風がぶつかりやすい地域では、200ミリを超える大雨が予想されています。場合によっては警報級の大雨となる恐れがありますので警戒が必要です。