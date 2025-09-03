◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(2日、バンテリンドーム)

阪神のプロ8年目・熊谷敬宥選手が中日戦で初ホームランを記録。阪神の公式YouTubeで舞台裏が公開されました。

3回、熊谷選手は1アウト1塁で打席に入ると、中日の先発マラー投手の6球目カットボールを捉えます。伸びた打球はレフトスタンドへ着弾。プロ8年目の一発にホームインした熊谷選手の顔には笑顔があふれました。

試合後、お立ち台に上がった熊谷選手。「いくと思わなかったんでびっくりした気持ちですけど、ほんとに嬉しかったです」と話しました。

さらに裏に戻った熊谷選手は打席について「(カウントが)3-2だったので次につなごうという気持ちで打席に立てた。ああいう結果だったので良かった」と振り返ります。

さらに手応えについては「ほんとにあそこまで飛んでくと思わなかったので。越えてくれて良かった」と安心したと話しました。

また、初ホームランでダイヤモンドをゆっくり一周した熊谷選手は「恥ずかしかったですね。なかなか慣れてないので」と照れながら話しつつ、「けどほんとに、勝利に貢献できる一打になれたので良かったなと思います」と話し、「まだ試合残っているので、一日大事に僕ができることをしっかりやっていきたい」と意気込みました。