ケガに苦しんだFW小川航基、初のW杯出場へ10か月ぶり代表復帰「勝負はここから」
ケガから回復して昨年11月以来の日本代表復帰を果たし、アメリカ遠征に参加中のFW小川航基(NECナイメヘン)がメキシコ戦を4日後に控えて報道陣の取材に応じ、「オフはしっかりと体を休めることができて、プレシーズンからけがもなくコンディションを上げてこられた。すごく状態が戻ってきているし、自信はある」と意気込んだ。
小川は一昨季のエールディビジで11ゴール、昨季は負傷で5試合を欠場しながらも7ゴールを記録し、今季開幕戦ではいきなり2ゴール。コンディションさえ良ければ確実にゴールを決められる実力を示している。代表では2025年初の招集。今年に入って全ての活動を外から見てきたが、「あらためて本当にいい選手が日本にもヨーロッパにもたくさんいるのだと思えた大会。素晴らしい結果をみんなが残して、自分もより一層奮い立たされた」と刺激を受けていることもプラス材料だ。
今では「自分が半年間くらいケガとの向き合い方で苦しんできた中で、みんなが頑張ってくれてW杯出場権を手にしてくれた。正直な気持ちを言えばそこで自分が点を取って(W杯出場権獲得)という思いがあったが、改めて日本代表の一員としてプレーできることをすごくうれしく思う」とやる気をみなぎらせている。
今回はNECナイメヘンの同僚であるMF佐野航大もともに日本代表に選出されており、「(チームで)本当に素晴らしいプレーをしていたのでそれ(代表選出)に値すると思う」とも言う。
見据えているのは来年6月開幕のW杯本大会だ。
「これからはヨーロッパのトップトップでプレーしている選手たちがいる国々と対戦していくと思うので、勝負はここからだと思う。選手(個人)として、チームとして進化を試される中で、『このチームのストライカーは小川だ』と言われるくらいにしっかり得点を伸ばしていければと思う」
出てくる言葉はどんどん力強くなっていくが、「売りとしているのはワンタッチゴール。ミドルシュートやメッシみたいなゴールも決めてみたいけど」と言うように、頭の中は冷静。地に足を着け、特長を伸ばしていくことにフォーカスしている。
メキシコ戦もアメリカ戦も日本は「アウェー」の環境での試合となるが、「そういうところで自分は力を発揮できるタイプ。自分にもってこいの2戦になると思う」と力強い。「やっぱりここ(W杯)を目指している。W杯をイメージした取り組み、ゲームへの持ってき方、ゲームでの振る舞いを見せていきたい」とどこまでも前向きに挑む。
(取材・文 矢内由美子)
