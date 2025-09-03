マンUのOBジョーンズ氏、メイヌーが先発起用されない理由を指摘
元マンチェスター・ユナイテッドのフィル・ジョーンズ氏が、ルベン・アモリム監督がMFコビー・メイヌーを積極的に先発起用しない主な理由はフィットネスレベルにあると主張した。イギリス『メトロ』が伝えている。
メイヌーはプレミアリーグ開幕からベンチスタートが続き、出番は第3節バーンリー戦での途中出場のみ。本人は他クラブへの期限付き移籍を希望していたが、ユナイテッド側はこれを拒否している。
昨季リーグ戦ではスタメン起用されたゲームでも途中交代が多く、90分を走り切るスタミナが課題とされてきた。
ジョーンズ氏は「コビーは本当に大きな才能を持っている。ボールの扱いが好きだし、6番や8番でプレーできると思う」と称えつつ、指揮官の懸念点を指摘している。
「監督が疑問に思っているのは、彼がピッチを動き回る力と、何分間プレーできるかということだ。彼が先発すると、大抵60分か65分で交代させられる」
「適切なタイプの選手と組めば、彼は素晴らしい選手だ。とても謙虚で、地に足のついた優れたプレーヤーだと思う」
「コビーはシャープで強いが、90分通しては難しいと監督は見ているのだろう」
さらにジョーンズ氏は、複数の主力選手が本来のポジション以外で起用されている現状にも言及している。
「先日、左サイドバックの(ルーク・)ショーが3バックの左でプレーしていた。本来のポジションではない。ディオゴ・ダロトは右サイドバックなのに、左ウイングバックを務めていた」
「ブルーノ(・フェルナンデス)は本来10番か8番なのに、6番で起用されている。大きな影響を与えられるが、自然な役割ではない。そして(マテウス・)クーニャが偽9番。これも本職ではない」
ユナイテッドOBは「選手たちには誰とでも渡り合える能力があるが、本来のポジションでプレーしていない。バランスを取ることが必要だ」と適材適所の起用を求めた。
