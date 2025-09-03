3日午後3時時点で、南大東島付近にある“台風のたまご”＝熱帯低気圧が、あす未明にも台風まで発達する見込みです。台風になれば台風15号となります。

【画像で見る】あす未明にも台風発生へ いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション 愛知・岐阜・三重

あすにかけて九州の南に北上した後、東向きに進路を変えます。風に流されて東へ進み、現時点の予想では、あさって5日（金）にかけて東海地方に近づく予想です。予報円の中に台風の中心が入る確率が70%ということで、時間は前後する可能性がありますが、かなり高い確率で東海3県付近を通るということにはなりそうです。

まだ台風が近づいてくる前ですが、南からは湿った空気が流れ込んでいるので、午後4時半ごろも一部地域で雨が降っています。

現時点での最新の雨・風の予想を見てみます。

あす（木）午前0時からの予想を見てみると、早ければあす未明から明け方にも雨が降り始める予報になっていて、あすは通勤通学の時間に傘が必要となるところも多くなりそうです。

昼頃になると三重県沿岸部を中心に活発な雨雲が流れ込み始める予想です。



進路図よりも、雨が強まるタイミングが少し早めに予想されているので、早めの備えをしておくということが重要となりそうです。

そして、夕方から夜になると三重県だけではなく、愛知県や岐阜県にも活発な雨雲が流れ込み始める予想です。



現時点の雨の予想では、外が暗い時間・就寝中に雨が強まるおそれもあるため、排水溝の掃除や停電に備えて携帯を充電しておくなど、明るいうちに大雨への備えをするようにしてください。



予想は変わる可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。

あす(木）～あさって（金）にかけての雨・風のシミュレーションを画像で掲載しています。