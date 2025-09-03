[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇142銘柄・下落79銘柄（東証終値比）
9月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは252銘柄。東証終値比で上昇は142銘柄、下落は79銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9425> ＲｅＹｕｕ 858 +150（ +21.2%）
2位 <5287> イトヨーギョ 1281 +142（ +12.5%）
3位 <3997> Ｔワークス 3690 +370（ +11.1%）
4位 <8995> 誠建設 1240 +124（ +11.1%）
5位 <3909> ショーケース 377.3 +32.3（ +9.4%）
6位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 101.5 +8.5（ +9.1%）
7位 <4263> サスメド 994 +71（ +7.7%）
8位 <5268> 旭コン 1080 +63（ +6.2%）
9位 <1786> オリエン白石 436.1 +22.1（ +5.3%）
10位 <8105> 堀田丸正 968 +48（ +5.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3249> 産業ファンド 98100 -30000（ -23.4%）
2位 <2972> サンケイＲＥ 79900 -15000（ -15.8%）
3位 <2666> オートＷ 146.6 -16.4（ -10.1%）
4位 <7864> フジシール 2590 -279（ -9.7%）
5位 <4013> 勤次郎 1080 -94（ -8.0%）
6位 <1757> 創建エース 4.7 -0.3（ -6.0%）
7位 <3814> アルファクス 139.3 -8.7（ -5.9%）
8位 <6594> ニデック 2983 -137.0（ -4.4%）
9位 <3998> すららネット 360 -13（ -3.5%）
10位 <9854> 愛眼 200 -7（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1620 +19（ +1.2%）
2位 <7272> ヤマハ発 1116 +12.5（ +1.1%）
3位 <5803> フジクラ 12630 +130（ +1.0%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 1444.9 +11.9（ +0.8%）
5位 <3861> 王子ＨＤ 834 +6.8（ +0.8%）
6位 <6857> アドテスト 10780 +85（ +0.8%）
7位 <9984> ＳＢＧ 14680 +110（ +0.8%）
8位 <4751> サイバー 1738.8 +12.8（ +0.7%）
9位 <6723> ルネサス 1713 +12.5（ +0.7%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1244 +9.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6594> ニデック 2983 -137.0（ -4.4%）
2位 <1802> 大林組 2415 -12.5（ -0.5%）
3位 <5713> 住友鉱 4160 -21（ -0.5%）
4位 <6506> 安川電 2880 -4.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
