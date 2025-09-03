　9月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは252銘柄。東証終値比で上昇は142銘柄、下落は79銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　858　　+150（ +21.2%）
2位 <5287>　イトヨーギョ　　　 1281　　+142（ +12.5%）
3位 <3997>　Ｔワークス　　　　 3690　　+370（ +11.1%）
4位 <8995>　誠建設　　　　　　 1240　　+124（ +11.1%）
5位 <3909>　ショーケース　　　377.3　 +32.3（　+9.4%）
6位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　101.5　　+8.5（　+9.1%）
7位 <4263>　サスメド　　　　　　994　　 +71（　+7.7%）
8位 <5268>　旭コン　　　　　　 1080　　 +63（　+6.2%）
9位 <1786>　オリエン白石　　　436.1　 +22.1（　+5.3%）
10位 <8105>　堀田丸正　　　　　　968　　 +48（　+5.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3249>　産業ファンド　　　98100　-30000（ -23.4%）
2位 <2972>　サンケイＲＥ　　　79900　-15000（ -15.8%）
3位 <2666>　オートＷ　　　　　146.6　 -16.4（ -10.1%）
4位 <7864>　フジシール　　　　 2590　　-279（　-9.7%）
5位 <4013>　勤次郎　　　　　　 1080　　 -94（　-8.0%）
6位 <1757>　創建エース　　　　　4.7　　-0.3（　-6.0%）
7位 <3814>　アルファクス　　　139.3　　-8.7（　-5.9%）
8位 <6594>　ニデック　　　　　 2983　-137.0（　-4.4%）
9位 <3998>　すららネット　　　　360　　 -13（　-3.5%）
10位 <9854>　愛眼　　　　　　　　200　　　-7（　-3.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1620　　 +19（　+1.2%）
2位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1116　 +12.5（　+1.1%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　12630　　+130（　+1.0%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 1444.9　 +11.9（　+0.8%）
5位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　834　　+6.8（　+0.8%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　10780　　 +85（　+0.8%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　14680　　+110（　+0.8%）
8位 <4751>　サイバー　　　　 1738.8　 +12.8（　+0.7%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　　 1713　 +12.5（　+0.7%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1244　　+9.0（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6594>　ニデック　　　　　 2983　-137.0（　-4.4%）
2位 <1802>　大林組　　　　　　 2415　 -12.5（　-0.5%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4160　　 -21（　-0.5%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 2880　　-4.0（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース