9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが報じられた。悪役から好青年役まで、多様な役を演じられることから、数多くの映像作品に出演し、多忙な若手俳優のひとりだった。

「9月3日早朝、清水容疑者は、自宅で同居する20代女性と一緒に逮捕されました。警視庁は1月、清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を入手し、捜査を始めていたとのことで、清水容疑者は『大麻を持っていたことは間違いない』、女性は『すべて事実です』と供述しているそうです。

清水容疑者は現在、嵐の松本潤さんが主演を務めるTBS日曜劇場『19番目のカルテ』に、主要キャストとして出演しています。このドラマは、9月7日に放送を15分拡大して最終話を迎える予定ですが、視聴者からは心配する声があがっています」（スポーツ紙記者）

Xには

《松本潤主演の19番目のカルテも出てないか?放送どうなんの?打ち切り?》

《えっ。松本潤くん、心を痛めているだろう、最終回なのに。どうするんだろう、心配》

《19番目のカルテ放送して頼む、嵐松本潤としての主演は最後かも知らないんだ、清水尋也出演シーン全カットで物語繋がらなくてもいいから全然見るよそれでも》

など、放送を懇願する意見が寄せられている。『19番目のカルテ』を制作、放送しているTBSの広報部は、本誌の取材に対し「（清水容疑者の）出演シーンをカットする方向です」と回答した。

「日曜劇場はほとんどが10話までの放送なのですが、『19番目のカルテ』は8話で最終回となります。これは、9月13日から『東京2025 世界陸上』の中継があるためといわれています。

清水容疑者の出演シーンはそれほど多くはないですが、ヒロイン役である小芝風花さんの同期の内科医役という、重要な役どころです。モザイクをかけるわけにもいかないので、画面を引き伸ばし、人物を映らなくするなどの処理がされると思いますが、違和感なく編集するのは簡単ではありません。なにより、放送まで時間が限られているのでたいへんです。

主演の松本さんにとって、晴れの舞台になるはずだった最終回ですが、あらぬ災難が降りかかってしまいました」（TBS関係者）

関係者は、いたたまれない気持ちでいることだろう。