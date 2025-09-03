黒木メイサ （C）ORICON NewS inc.

　俳優の黒木メイサ（37）が３日、自身のインスタグラムを更新。公開したプライベートショットに、“まつ毛すら美しい”と反響が集まってい る。

【写真】「完璧な顔」「まつ毛キレイ」黒木メイサの “デート風”ショット

　黒木は「Hello」とつづり、黒のTシャツに黒のハットをかぶり、黒のネイルを施した“ブラックコーデ”を投稿。両頬に手をついてカメラを見つめた愛らしい姿や、目線をそらしたアンニュイな表情など“デート風”ショットを披露した。

　近影公開に親交のあるヨンアから「きゃわいい」とコメントがあったほか、ファンからは「デート気分　かわいいです」「完璧な顔」「まつ毛キレイ」「若返ってるじゃん」などの反響が寄せられていた。