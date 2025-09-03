¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¡È·»¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡×¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È´ò¡Á¡×¡Ö¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¸Æ¤ÓÂº¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë!!!!¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ð·»Ëå!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê22¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡×¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È´ò¡Á¡×¡È¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÊé¤¦´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡8·î26Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¸¶¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤Î²¹¤«¤Ê¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¾åÉÊ¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤Û¤«¡Ö±º°æ¤µ¤ó¤³¤È¡¢¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¡¼!!¡×¤È¡¢Æ±ºî¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦°ÂÆÞÌî¤ê¤»¤Î¡È¤ª·»¤Á¤ã¤óÅªÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë±º°æÞ«Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê32¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤È´ÖµÜ¤Ï¡¢2022Ç¯4·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¥ó¥ÐMG5¡Ù¤Ç¤â·»Ëå¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÖµÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡¼´ÖµÜ¤µ¤ó¤È¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ð·»Ëå!!¡×¡Ö·»Ëå¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë!!!!¡×¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È´ò¡Á¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÂº¤¤¡×¡Ö¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¸Æ¤ÓÂº¤¤¡ª¡×¡Ö¹ä¤È¶ã»Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È ¤â¤¦¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯ »þ¤¬·Ð¤Ä¤ÎÂ®¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë·»Ëå¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
