プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBC世界同級1位アラン・ピカソ（24＝メキシコ）が12月に対戦することで合意に達していると3日、米スポーツ専門局ESPNのサルバドール・ロドリゲス記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

ロドリゲス記者によると、ピカソが契約するサンフェル・プロモーションのフェルナンド・ベルトラン氏が明らかにしたといい、試合日は12月27日が有力だという。両者はサウジアラビア国営イベント「リヤド・シーズン」のメインイベントで対戦することとなりそうだ。

ピカソは当初、5月に米ネバダ州ラスベガスで井上への挑戦を予定していたが、ピカソ陣営が対戦に難色を示し破談に。7月には亀田3兄弟のいとこ亀田京之介とのノンタイトル10回戦で対戦し、2―0判定勝ちを収めていた。

対する井上は14日に名古屋のIGアリーナでWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）の挑戦を受ける。来年5月にWBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）との“東京ドーム決戦”が内定する中、2日の公開練習前には「着々とその日に向けて進んでいるのは感じる。あと2戦しっかりやり過ごさないといけない」と話していた。