¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£··î¤´¤í¡¢²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£Æ±µï¤¹¤ë½÷¤âÆ±¤¸ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î±Ø¤Ë¤Û¤É¶á¤¤½»Âð³¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤éÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÈÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£ÎÙ¿Í¤Î£¶£°ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö£¶»þº¢¤«¤Ê¡£·Ù»¡¤È¥«¥á¥é¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤«¤é»ö·ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤Åù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÄ«¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÊóÆ»¤ÇÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½»µï¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï£±£Ì£Ä£Ë¡£²ÈÄÂ¤âÁê¾ìÄÌ¤ê¤Î°ìÈÌÅª¤Ê½»¤Þ¤¤¤À¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ë½»µï¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î½÷À¤Ï¡Ö£³¡¢£´Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¤¢¤Á¤é¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹ø¤ÎÄã¤¤´¶¤¸¤ÎÎÉ¤¤Êý¤Ç¤¹¤è¡£Æ±µï¤Î¼ã¤¤½÷À¤â¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áû²»¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê½Ð±é¤·¤¿¡ËÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ï»ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï¤Þ¤À°ìÇ¯¤Û¤É»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼ÌÜÀþ¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£