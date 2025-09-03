ホロライブ・百鬼あやめ、7周年で感極まり涙「この一瞬を大事にしていきたい」 今夜20時からは“新衣装”ライブも配信
「ホロライブ」所属のVTuber・百鬼あやめさんが、2日に自身のYouTubeチャンネルで「7周年カウントダウン」配信を実施。多くのファンから祝福が寄せられる中、感極まって涙を流す場面があった。
【動画】ホロメンやファンからたくさんの祝福が集まったカウントダウン配信
2018年9月3日に初配信を行ったあやめさんは、この日で活動7周年を迎えた。配信に集まったファンへ向けて「なんか涙出てくる……。ありがとうと嬉しいしか出てこない」と、涙ながらに感謝の思いを伝えた。
配信中にはこれまでの活動を振り返る一幕もあり、卒業した同期の湊あくあさん、紫咲シオンさんを思いながら「活動できることとか、今ここにいてみんなにありがとうって言えるのが当たり前じゃないんだよなって思う」「やっぱりこの一瞬を大事にしていきたいですよね」と、7年の重みをかみしめていた。
そんな姿にファンからは「おめでとう」「大好き」「続けてくれたことに感謝しかない」と温かなコメントが相次いだほか、1期生・夏色まつりさんから「7周年おめでとおおおお」、6期生・鷹嶺ルイさんからも「おいなぜ泣いている 7周年おめでとう 旨いもん食べに行くぞ！」と祝福メッセージが届けられた。
さらに、本日3日の20時からは新衣装をお披露目する「百鬼あやめ７周年記念ライブ 〜天女繚華〜」が配信される予定だ。
引用：YouTubeチャンネル「Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ」
