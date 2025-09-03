ヴィクトリア・ベッカム、美脚全開で家族バカンスを振り返り 次男の誕生日に不仲長男からの反応はなし
ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムが、インスタグラムにて美脚が際立つ写真を公開し、恒例の家族バカンスの思い出をシェアした。次男ロメオが誕生日を迎えたが、家族との確執が伝えられる長男ブルックリンからは、何の反応もなかったようだ。
【写真】ヴィクトリア・ベッカム、美脚全開！ 夫デヴィッドとラブラブ＆子どもたちとのショットも多数
現地時間9月1日にインスタグラムを更新したヴィクトリアは、「完璧な夏の終わり」とキャプションを付けて、黒いミニワンピース姿で夫デヴィッドにハグをされながらポーズを取る写真などを公開。家族で過ごした夏のバカンスを振り返った。
シェアされた写真の中には、エプロン姿でポーズを取るデヴィッドと愛娘ハーパーの2ショットや、三男クルスの横でピースサインを掲げるヴィクトリアの姿、デヴィッドとヴィクトリアの両親も混ざった家族写真、デヴィッドと次男ロメオが水着姿で肩を組む写真、食事の席でギターを奏でるクルスのショットなどがあり、素敵な家族旅行となったようだ。
また、ちょうどこの日はロメオの23歳の誕生日。ヴィクトリアはインスタグラムにて、ヨットで撮影した笑顔のロメオの写真を公開し、「ハッピーバースデー、ロメオ！ あなたは私たちの全て。大好きよ。あなたの愛と優しさに毎日心が満たされている」と祝福。デヴィッドもロメオの幼い頃の写真を投稿し、「23歳の誕生日おめでとう。お前は優しくて謙虚、礼儀正しくて勤勉、皆の特別な人。愛しているよ。特別な一日を過ごして欲しい」と綴った。
なお、一家の長男ブルックリンは、このところ家族との確執が伝えられ、恒例のバカンスにも参加せず、この夏は妻ニコラの家族のヨットでバカンスを過ごし、2度目の結婚式を挙げたと伝えられている。5月に50歳になったデヴィッドの一連のお祝い行事にも姿を見せていなかったが、MailOnlineによると、弟ロメオの誕生日も無視を決め込み、代わりにニコラとの日常をSNSでシェアしていたそうだ。
引用：「ヴィクトリア・ベッカム」インスタグラム（＠victoriabeckham）
「デヴィッド・ベッカム」インスタグラム（＠davidbeckham）
【写真】ヴィクトリア・ベッカム、美脚全開！ 夫デヴィッドとラブラブ＆子どもたちとのショットも多数
現地時間9月1日にインスタグラムを更新したヴィクトリアは、「完璧な夏の終わり」とキャプションを付けて、黒いミニワンピース姿で夫デヴィッドにハグをされながらポーズを取る写真などを公開。家族で過ごした夏のバカンスを振り返った。
また、ちょうどこの日はロメオの23歳の誕生日。ヴィクトリアはインスタグラムにて、ヨットで撮影した笑顔のロメオの写真を公開し、「ハッピーバースデー、ロメオ！ あなたは私たちの全て。大好きよ。あなたの愛と優しさに毎日心が満たされている」と祝福。デヴィッドもロメオの幼い頃の写真を投稿し、「23歳の誕生日おめでとう。お前は優しくて謙虚、礼儀正しくて勤勉、皆の特別な人。愛しているよ。特別な一日を過ごして欲しい」と綴った。
なお、一家の長男ブルックリンは、このところ家族との確執が伝えられ、恒例のバカンスにも参加せず、この夏は妻ニコラの家族のヨットでバカンスを過ごし、2度目の結婚式を挙げたと伝えられている。5月に50歳になったデヴィッドの一連のお祝い行事にも姿を見せていなかったが、MailOnlineによると、弟ロメオの誕生日も無視を決め込み、代わりにニコラとの日常をSNSでシェアしていたそうだ。
引用：「ヴィクトリア・ベッカム」インスタグラム（＠victoriabeckham）
「デヴィッド・ベッカム」インスタグラム（＠davidbeckham）