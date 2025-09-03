JO1豆原一成×市毛良枝『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』家族の温かさ感じる場面写真11点公開！
豆原一成（JO1）と市毛良枝がダブル主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』より、新たな場面写真11点が解禁。また、豆原と市毛が登壇するプレミア先行上映会の実施が決定した。
【写真】祖父が遺したやさしいサプライズとは――映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』場面写真ギャラリー
本作は、孫と祖母が軽やかに紡ぐ家族の物語。大学生の拓磨は、祖父を亡くした祖母を気遣って同居を始めたものの、同じ学び舎で学ぶ日々をともに過ごすうちに、逆に祖母から元気をもらっていく…。監督を務めたのは、中井貴一主演映画『大河への道』の中西健二。
今回、新たに11点の場面写真が解禁された。豆原が演じる孫・安藤拓磨と、市毛が演じる祖母・安藤文子の暮らしぶりを中心に、同じキャンパスで学ぶことになり学ぶ喜びにあふれる文子に、少々戸惑う拓磨の姿。さらに、八木莉可子が演じる、拓磨と同じバイト先で働く恋人・紗季の姿や、祖母・文子が孫・拓磨を誘って夜の根津神社を訪れるシーンなどが切り取られている。
また、長塚京三が演じる亡き偉志が趣味の絵手紙を文子に見せる様子など、夫婦の仲睦まじい場面も。その偉志に導かれるようにして、富士山に集った拓磨、文子、そして酒井美紀が演じる母・安藤綾らを待つ、温かくかけがえのない家族の時間を感じさせるカットも公開された。
さらに、本作の完成を記念して、9月18日に丸の内ピカデリーにてプレミアム先行上映会の実施が決定した。主演の豆原と市毛の登壇が予定されている。また、JO1公式Youtubeチャンネルでは、JO1による主題歌「ひらく」のレコーディング舞台裏が公開中だ。
映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』は、10月24日より全国公開。
