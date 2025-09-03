セレーナ・ゴメス＆婚約者、各自独身さよならパーティーを終えて合流
挙式間近と伝えられるセレーナ・ゴメスと音楽プロデューサーのベニー・フランコ。それぞれ友人たちと、独身さよならパーティーを楽しんだ後、2人で「湖畔ライフ」を満喫しているようだ。
【写真】「湖畔ライフ」を満喫するセレーナ
現地時間9月1日、セレーナがインスタグラムにて「湖畔ライフ」とキャプションを付けて、ベニーとのキスショットや、水着姿で友人たちとボート遊びを楽しむ様子など、プライベート感溢れる写真の数々を公開した。ファンからは、「最高にキュート」「幸せそうな姿を見て私も幸せ」「あなたの笑顔が世界を明るくする」などとコメントが寄せられている。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムにて「永遠が今始まる…」とキャプションを添え、左手薬指に大きなダイヤモンドリングをはめた写真を公開し、婚約を発表した。
9月に挙式するのではないかと噂されるなか、先週ベニーはインスタグラムストーリーズにて、「この週末を決して忘れない」と綴り、ラスベガスで友人たちと独身最後のパーティーをしたことを報告。またセレーナも、メキシコの高級リゾート地カボ・サン・ルーカスで開催した独身最後のパーティーの様子をインスタグラムでシェア。白いドレスに身を包むショットや、「BRIDE（花嫁）」とデザインされたバルーン、ベニーの本名「ベンジャミン・レヴィン」にちなみ、「ミセス・レヴィン」とデザインされたバルーンが写る写真などを公開していた。
なおこれまでの報道によると、2人の挙式は今月、米カリフォルニア州の高級住宅街モンテシートにて、2日間にわたって行われるようだ。すでに、家族や親しい友人に招待状が発送されており、セレーナの親友テイラー・スウィフトと、婚約者のトラビス・ケルシーも参加予定。ほかにも、セレーナが『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演したマーティン・ショートやスティーヴ・マーティンらが招待されているとみられ、ベニーの友人や仕事仲間も音楽業界のビッグネームが多いことから、豪華セレブが集まることになりそうだ。
引用：「Selena Gomez」インスタグラム（＠selenagomez）
