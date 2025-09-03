関東＆関西10大学のミス・ミスターファイナリスト集結 合同ファッションショーで個性輝く【DUALITY】
【モデルプレス＝2025/09/03】8月16日、STAR RISE TOWERにて、個性と感性が交差する一夜限りのスペシャルファッションショー「『DUALITY』10大学合同ファッションショーsupported by MISCOLLE」が開催された。
【写真】10大学の美女＆イケメン集結
関東＆関西の10大学から、ミス・ミスターのファイナリストが一堂に集結。個性あふれる衣装をまとい、ランウェイを華やかに飾った。（modelpress編集部）
【ミス青山コンテスト2025】
・Entry No.1：斉藤花音
・Entry No.2：野田さつき
・Entry No.3：田中優花
・Entry No.4：山形光美
・Entry No.5：江藤真生
・Entry No.6：佐藤日向子
【ミスター青山コンテスト2025】
・Entry No.1：斎藤大河
・Entry No.2：市川滉太
・Entry No.3：司馬侑徳
・Entry No.4：柿崎大輝
・Entry No.5：隈部飛鵬
・Entry No.6：プリンス優杏
【桜コンテスト2025】
・Entry No.1：中山桜太
・Entry No.2：広瀬さくら
・Entry No.3：安藤真渡
・Entry No.4：見米由妃
・Entry No.6：三輪みくり
・Entry No.7：石黒夏月
・Entry No.8：宮口穏空
・Entry No.9：菅原賢太郎
・Entry No.10：華咲のの
【ミス慶應コンテスト2025】
・Entry No.1：竹中結子
・Entry No.2：畠山柚花子
・Entry No.3：北川智子
・Entry No.4：郄野光紗
・Entry No.5：山田千愛
・Entry No.6：林怜美
【國學院Contest 2025 -彩-】
・No.1：根本智也
・No.2：伊藤凌華
・No.3：三山為誉
・No.4：昼間彩花
・No.5：山本華菜乃
・No.6：三田栞莉
・No.7：水谷潤
・No.8：森葉月
・No.9：浅野貴哉
・No.10：伊藤優加
【ミスキャンパス関西学院2025】
・Entry No.1：田中葵
・Entry No.2：中本帆南
・Entry No.3：浅井花音
・Entry No.4：佐藤彩乃
・Entry No.5：長谷部雛乃
・Entry No.6：野宮凜
【ミスターキャンパス関西学院2025】
・Entry No.2：長田凜士
【ミス実践コンテスト2025】
・Entry No.1：松本花緒里
・Entry No.2：郄野花佳
・Entry No.3：齋藤楓華
・Entry No.4：壁島舞華
・Entry No.5：小池姫咲
【ミスター中央コンテスト2025】
・Entry No.1：松島至
・Entry No.2：齋木雄吾
・Entry No.3：藤井悠太ジュリアン
・Entry No.4：林せん
・Entry No.5：宮崎真之介
【ミス中央コンテスト2025】
・Entry No.1：鶴岡璃子
・Entry No.2：町田恵里那
・Entry No.3：松澤海優
・Entry No.4：田中凜
・Entry No.5：岡桃歌
【ミス東大コンテスト2025】
・Entry No.1：趙子易
・Entry No.2：春日愛実
・Entry No.3：丸山穂乃果
・Entry No.4：須賀ありさ
・Entry No.5：入江あんな
【ミスター東大コンテスト2025】
・Entry No.1：大石優真
・Entry No.2：長瀬史聖
・Entry No.3：日下部翔大
・Entry No.4：増田悠佑
・Entry No.5：李論
【ミス立教コンテスト2025】
・Entry No.1：清造菫
・Entry No.2：川崎華
・Entry No.3：漆原のこ
・Entry No.4：古仲真央
・Entry No.5：渡邉果菜
【ミスター立教コンテスト2025】
・Entry No.1：北村建人
・Entry No.2：中村匠吾
・Entry No.3：野本響葵
・Entry No.4：中野元道
・Entry No.5：宮原海里
【ミスキャンパス立命館2025】
・Entry No.1：竹本柚香
・Entry No.2：中村美緒
・Entry No.3：志磨陽菜
・Entry No.4：江川萌奈
・Entry No.5：片山桃花
・Entry No.6：足立理紗
【Not Sponsored 記事】
