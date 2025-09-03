高垣麗子、6品詰まった手作り弁当に「丁寧」「真似したい」の声殺到
【モデルプレス＝2025/09/03】モデルの高垣麗子が9月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高垣麗子、6品詰まった豪華手作り弁当
高垣は「今日のお弁当 雑穀米 蓮根とツナのはさみ揚げ ミニトマト おくら 梨 マスカット（韓国海苔も用意しました）」と弁当の中身を紹介。曲げわっぱにおかずを詰めた手作り弁当の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「丁寧な暮らし」「素敵すぎ」「美味しそう」「センス抜群」「憧れる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
