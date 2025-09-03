保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年8月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！ 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は？

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！





【10位】エリオ・ロカンダ・イタリアーナ（半蔵門）

エリオ・ロカンダ・イタリアーナ 写真：お店から

※集計期間：2025年7月25日〜2025年8月24日

多くのメディアに取り上げられている「エリオ・ロカンダ・イタリアーナ」。同店は、イタリア政府の認定を受けたレストランで「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」にも選出されている実力店です。

【9位】焼鳥IPPON⁺ Tokyo（宝町）

焼鳥IPPON⁺ Tokyo 写真：お店から

＜店舗情報＞◆エリオ・ロカンダ・イタリアーナ住所 : 東京都千代田区麹町2-5-2 半蔵門ハウス １ＦTEL : 03-3239-6771

2025年7月にオープンした「焼鳥IPPON⁺ Tokyo」は、大崎で人気の焼鳥店「焼鳥IPPON」の姉妹店です。ふらっと居酒屋感覚で、リーズナブルにおいしい焼鳥が食べられるとSNSでも話題の新店です。

【8位】鮨 塩釜港 銀座 極（銀座）

鮨 塩釜港 銀座 極 写真：お店から

＜店舗情報＞◆焼鳥IPPON⁺ Tokyo住所 : 東京都中央区京橋3-9-6 G・M-3ビル 1FTEL : 050-5456-6842

ランチ限定の「握り食べ放題コース」8,800円が、コスパ最強とSNSで取り上げられている「鮨 塩釜港 銀座 極」。宮城県・塩釜魚市場から直送される新鮮な魚介類の中でも、塩釜産本マグロは圧倒的な人気です。

【7位】TaiKouRou Tokyo（東京駅）

TaiKouRou Tokyo 写真：お店から

＜店舗情報＞◆鮨 塩釜港 銀座 極住所 : 東京都中央区銀座5-5-12 HULIC&New GINZA MIYUKI5 12FTEL : 050-1809-3233

8月21日放送のフジテレビ「かまいまち」の「山手線“大入り”グランプリ」で紹介されていた「TaiKouRou Tokyo」。12cmほどある手作りの「ジャンボ餃子」が人気です。

【6位】ひまり商店（新橋）

ひまり商店 写真：お店から

＜店舗情報＞◆TaiKouRou Tokyo住所 : 東京都中央区八重洲1-5-15 荘栄建物ビル 1FTEL : 050-5457-6346

2025年8月にオープンしたばかりの海鮮居酒屋「ひまり商店」。昼は海鮮丼や定食、夜は寿司や鍋などをリーズナブルに食べられると早速SNSで話題になっている新店です。



5位以内に入った注目店は？

【5位】ベルニーニ銀座（銀座一丁目）

ベルニーニ銀座 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ひまり商店住所 : 東京都港区新橋2-11-10 HULIC＆New SHINBASHI B1FTEL : 050-5596-5198

カウンター席でライブ感たっぷりのイタリアンが楽しめる「ベルニーニ銀座」。特にランチは1,200円〜ということもあり、SNSで話題に！ 1階は系列のベーカリー「PANNINI（パンニーニ）」があり、パンもおいしいと評判です。

【4位】YOSUL（新大久保）

YOSUL 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ベルニーニ銀座住所 : 東京都中央区銀座2-11-13 2FTEL : 050-5593-3289

2025年8月3日放送のTBS「坂上&指原のつぶれない店」で、松村沙友理さんがバイトロケをしていた、新大久保の韓国料理店「YOSUL（ヨスル）」。24時間営業で、ランチタイムは8〜16時とのこと！

【3位】ビストロ アリゴ（神保町）

ビストロ アリゴ 出典：ちっち062さん

＜店舗情報＞◆YOSUL住所 : 東京都新宿区百人町1-7-10 MIVIA新大久保ビルTEL : 050-5595-1624

昭和の雰囲気が漂う古民家で、気軽にフレンチが食べられるとSNSで人気の「ビストロ アリゴ」。名物はフランス・オーヴェルニュ地方の郷土料理で、じゃがいもにチーズを加えて作る濃厚なマッシュポテト、その名も「アリゴ」です。

【2位】富錦樹台菜香檳（新日本橋）

富錦樹台菜香檳 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ビストロ アリゴ住所 : 東京都千代田区神田神保町1-18-7TEL : 03-5217-6677

有名ガイドブックの台湾版において、2021年より5年連続で一つ星を獲得している「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」の日本1号店。台湾を代表するレストランということで、SNSでも常に注目を集めています。

保存数1位のイタリアンはこちら！

【1位】カメイド 町イタリアン Papasta（亀戸）

前菜盛り合わせ 写真：お店から

＜店舗情報＞◆富錦樹台菜香檳住所 : 東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2FTEL : 03-6262-5611

カジュアルに楽しめる「カメイド 町イタリアン Papasta」は、コスパの良さとおいしさで、予約の取りづらいイタリアンとしてSNSで話題です。

イタリア伝統のホルモン料理を、ホルモンで有名な亀戸風にアレンジした「裏亀ホルモン煮込み」や、普段使いにぴったりなメニューを提供し、老若男女を問わず常に賑わっています。

ホルモン煮込み 写真：お店から

＜店舗情報＞◆カメイド 町イタリアン Papasta住所 : 東京都江東区亀戸2-29-6TEL : 050-5596-2576

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね！

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文：食べログマガジン編集部

The post 保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年8月） first appeared on 食べログマガジン.