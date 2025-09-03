保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年8月）
保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！ 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。
今、東京エリアで注目されている店は？
月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。
その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！
【10位】エリオ・ロカンダ・イタリアーナ（半蔵門）
多くのメディアに取り上げられている「エリオ・ロカンダ・イタリアーナ」。同店は、イタリア政府の認定を受けたレストランで「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」にも選出されている実力店です。
＜店舗情報＞
◆エリオ・ロカンダ・イタリアーナ
住所 : 東京都千代田区麹町2-5-2 半蔵門ハウス １Ｆ
TEL : 03-3239-6771
【9位】焼鳥IPPON⁺ Tokyo（宝町）
2025年7月にオープンした「焼鳥IPPON⁺ Tokyo」は、大崎で人気の焼鳥店「焼鳥IPPON」の姉妹店です。ふらっと居酒屋感覚で、リーズナブルにおいしい焼鳥が食べられるとSNSでも話題の新店です。
＜店舗情報＞
◆焼鳥IPPON⁺ Tokyo
住所 : 東京都中央区京橋3-9-6 G・M-3ビル 1F
TEL : 050-5456-6842
【8位】鮨 塩釜港 銀座 極（銀座）
ランチ限定の「握り食べ放題コース」8,800円が、コスパ最強とSNSで取り上げられている「鮨 塩釜港 銀座 極」。宮城県・塩釜魚市場から直送される新鮮な魚介類の中でも、塩釜産本マグロは圧倒的な人気です。
＜店舗情報＞
◆鮨 塩釜港 銀座 極
住所 : 東京都中央区銀座5-5-12 HULIC&New GINZA MIYUKI5 12F
TEL : 050-1809-3233
【7位】TaiKouRou Tokyo（東京駅）
8月21日放送のフジテレビ「かまいまち」の「山手線“大入り”グランプリ」で紹介されていた「TaiKouRou Tokyo」。12cmほどある手作りの「ジャンボ餃子」が人気です。
＜店舗情報＞
◆TaiKouRou Tokyo
住所 : 東京都中央区八重洲1-5-15 荘栄建物ビル 1F
TEL : 050-5457-6346
【6位】ひまり商店（新橋）
2025年8月にオープンしたばかりの海鮮居酒屋「ひまり商店」。昼は海鮮丼や定食、夜は寿司や鍋などをリーズナブルに食べられると早速SNSで話題になっている新店です。
＜店舗情報＞
◆ひまり商店
住所 : 東京都港区新橋2-11-10 HULIC＆New SHINBASHI B1F
TEL : 050-5596-5198
5位以内に入った注目店は？
【5位】ベルニーニ銀座（銀座一丁目）
カウンター席でライブ感たっぷりのイタリアンが楽しめる「ベルニーニ銀座」。特にランチは1,200円〜ということもあり、SNSで話題に！ 1階は系列のベーカリー「PANNINI（パンニーニ）」があり、パンもおいしいと評判です。
＜店舗情報＞
◆ベルニーニ銀座
住所 : 東京都中央区銀座2-11-13 2F
TEL : 050-5593-3289
【4位】YOSUL（新大久保）
2025年8月3日放送のTBS「坂上&指原のつぶれない店」で、松村沙友理さんがバイトロケをしていた、新大久保の韓国料理店「YOSUL（ヨスル）」。24時間営業で、ランチタイムは8〜16時とのこと！
＜店舗情報＞
◆YOSUL
住所 : 東京都新宿区百人町1-7-10 MIVIA新大久保ビル
TEL : 050-5595-1624
【3位】ビストロ アリゴ（神保町）
昭和の雰囲気が漂う古民家で、気軽にフレンチが食べられるとSNSで人気の「ビストロ アリゴ」。名物はフランス・オーヴェルニュ地方の郷土料理で、じゃがいもにチーズを加えて作る濃厚なマッシュポテト、その名も「アリゴ」です。
＜店舗情報＞
◆ビストロ アリゴ
住所 : 東京都千代田区神田神保町1-18-7
TEL : 03-5217-6677
【2位】富錦樹台菜香檳（新日本橋）
有名ガイドブックの台湾版において、2021年より5年連続で一つ星を獲得している「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」の日本1号店。台湾を代表するレストランということで、SNSでも常に注目を集めています。
＜店舗情報＞
◆富錦樹台菜香檳
住所 : 東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2F
TEL : 03-6262-5611
保存数1位のイタリアンはこちら！
【1位】カメイド 町イタリアン Papasta（亀戸）
カジュアルに楽しめる「カメイド 町イタリアン Papasta」は、コスパの良さとおいしさで、予約の取りづらいイタリアンとしてSNSで話題です。
イタリア伝統のホルモン料理を、ホルモンで有名な亀戸風にアレンジした「裏亀ホルモン煮込み」や、普段使いにぴったりなメニューを提供し、老若男女を問わず常に賑わっています。
＜店舗情報＞
◆カメイド 町イタリアン Papasta
住所 : 東京都江東区亀戸2-29-6
TEL : 050-5596-2576
「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね！
