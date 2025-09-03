「靴買い足そうかな、、」→【ZARA】へ！ 40・50代の「おすすめシューズ」

季節の変わり目は、小物から次のシーズンを先取りするのがおすすめ。とくにシューズなら、まだ暑さが残る時期でも、無理なく秋のムードを取り入れられそう。【ZARA（ザラ）】なら、トレンド感と大人っぽさ、そして値段のバランスが絶妙なシューズがたくさん。40・50代が、いま買い足すのにぴったりな「おすすめシューズ」を紹介します。

扱いやすくて高見えするローファー

【ZARA】「ペニーストラップ ローファー」\8,990（税込）

プレッピーなテイストが流行りの今、ローファーは季節を問わず使えるトレンドアイテムのひとつ。レザーのシューズは繊細な扱いが求められる印象がありますが、こちらは高級感のある合皮素材で扱いやすさも魅力。大袈裟すぎない厚底のソールは、大人のスタイルにマッチしそう。

コーデを軽やかに彩るバレエシューズ

【ZARA】「ソフトレザーリボンバレリーナ」\8,990（税込）

バレエコアのトレンドを大人が取り入れるなら、甘すぎないエクリュ系カラーのバレエシューズがおすすめ。明るめカラーがガーリーな雰囲気をほんのりとプラスしてくれます。夏コーデに合わせても重くならず、寒くなってきたらダークトーンのタイツと合わせるのもよさそう。

カーキ × ポインテッドトゥでコーデにスパイスを

【ZARA】「ストラップ スリングバックシューズ」\6,590（税込）

今人気のゆったりとしたパンツを穿くと、シューズはチラ見えするくらいのバランスになることも。そんなときにスパイスとしてきいてくるのが、ポインテッドトゥのパンプスです。辛口カラーのスパイシーなつま先が覗くことで、コーデがクールに格上げされそう。もちろん、シューズ全体を見せるスタイリングもおすすめ。かかとが見えるスリングバックと華奢なストラップは、足首をきれいに見せる効果も。

もこもこサンダルで季節を先取り！

【ZARA】「リアルファー フラットサンダル」\9,990（税込）

夏に愛用していたサンダルを秋冬仕様にアップデートするなら、ストラップにリアルファーを使ったもこもこサンダルをチョイスしてみて。晩夏から初秋にかけては裸足に合わせて涼しげに、気温が下がってきたら、厚手のソックスを履いたレイヤードスタイルもオシャレ。合わせるソックス次第で、想像以上に長く使えそうなファーサンダル、おすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N