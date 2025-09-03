俳優のジェイコブ・エロルディが、ネットフリックス映画『フランケンシュタイン』のワールドプレミア上映にて、ベネチア国際映画祭の関係者と衝突したとみられている。



ＴｉｋＴｏｋで共有された８月３０日撮影の動画には、ファンとの写真撮影に応じる前、関係者に「ここで写真を撮る」と告げたジェイコブが、撮影後にスタッフと思われる人物に向かって「俺に指図するな」と言い放つ様子が映っている。



現場には緊張感が漂ったものの、この動画を投稿したファンは「とても親切だった」「できる限り誰とでも写真を撮っていた」とジェイコブの対応を称賛している。



バラエティ誌によると、『Ｓａｌｔｂｕｒｎ』やドラマ『ユーフォリア／ＥＵＰＨＯＲＩＡ』で知られるジェイコブにとって、ユーチューバーのオリヴィア・ジェイド・ジャンヌリとの破局後、初の公の場となった。



ギレルモ・デル・トロ監督による『フランケンシュタイン』の上映会では、１３分間に及ぶスタンディングオベーションが巻き起こり、ピープル誌によれば、ジェイコブは観客の反応に「感動して涙を流していた」という。



