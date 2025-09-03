3日、午前11時ごろ…。



学歴詐称疑惑を巡っては、1日、議会で不信任決議案が全会一致で可決されたことで、田久保市長は9月11日までに自身の辞職か議会の解散かを判断する必要があります。（伊東市 田久保 真紀 市長･1日）Q辞職するんでしょうか？解散するんでしょうか？「きょう議会の方で決定したので一度持ち帰りたい。すみません、通路の方はあけていただきたいよろしいでしょうか」議長から不信任決議の通知書が手渡されると…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「きょう頂きましたので中身を精査したい、そう考えています」（伊東市議会 中島 弘道 議長）「市議会としては一刻も早く辞職していただくことを望んでいます」（伊東市 田久保 真紀 市長）Q.不信任決議の対応の説明は報道にはしっかりするか？「きちんと発表したい」現在、田久保市長は今後の方針を明らかにはしていませんが、複数の市議によりますと、3日前の支援者との集会で「議会を解散する」と話していたということです。議会解散となった場合、「40日以内」に市議選となります。これを受け市の選挙管理委員会はきのうから選挙に向けた準備を始めました。（伊東市 選挙管理委員会事務局 竹安 卯起 局長補佐兼係長）「まずは投票所の確保ですとか機材の方を準備したりですとか、そういったところから順次対応を検討しているところ」田久保市長の選択次第で市議選、市長選が行われることになる伊東市。市政が混乱する中現場への負担は大きいと話します。（伊東市 選挙管理委員会事務局 竹安 卯起 局長補佐兼係長）「やはり選挙が多くなると、その分その職員の事務量というのは増えることにはなりますけれど、異論なくし選挙が執行できるように準備はしてまいりたいと考えているところであります」市議も準備に追われています。3日午前、議会解散を見越して準備を進めていたのは杉本一彦市議会議員。（杉本 一彦 市議）「解散なろうかなるまいが使えるものですから、印刷はしたいと思う。まあ期間が短期なので、お願いしたいと思います」発注から印刷まで時間を要するリーフレット制作の打ち合わせです。（杉本 一彦 市議）「おそらく（議会を）解散するのであろうなと、今この状態で市議会を解散させることに大義はあるのかなということは疑問」複数の市議らによると、田久保市長は支援者との集会で「議会を解散」する考えを示していたといいますが…6年前、静岡県内の市町でも不信任決議を受けて議会を解散した例がありました。伊東市と同じ伊豆半島にある人口約5500人の松崎町。2019年、道の駅の直売所建設や診療所誘致などの町政運営を巡り、当時の長嶋町長と議会が度々対立。松崎町議会では、町長への不信任決議案が、8人の議員のうち6人が賛成して可決しました。これを受け、町長は6日後に「議会を解散」。翌月に町議会議員選挙が行われ、町長派と反町長派の候補者たちが議席を争いました。（松崎町 長嶋町長･当時）「松崎町も捨てたもんじゃない。もう一度頑張りましょう」その結果、定数8のうち町長派の6人が当選し当時の長嶋町長は続投しました。小さな町を二分した「町議選」を経験した松崎町民は…。（松崎町民・70代）「（2019年を振り返って）なんか、そんな揉めた様子はなかった気がする。（伊東市長は）最初から誤った方がよかったと思う。ここまで、ごたごたすると、どうすることもできないような感じですね」（松崎町民・70代）「人として大切なのは、うそをつかないことですよね。町民 投票してくださった人に対して誠意ですよね。誠意の要はうそをつかないことですから」今回の伊東市での不信任は、市政運営についての対立ではなく、田久保市長個人の問題が発端になったもの。5年前に議会を解散した長嶋元町長は私たちの取材に対し、もし田久保市長が議会の解散を選んだとしても「大義がない」「市民生活に直接影響を及ぼすことになるので早い解決が必要」と話しています。伊東市では、田久保市長による議会解散か辞職･失職か選択が迫られる中、そもそも不信任が可決されたあとの市長の選択肢として、なぜ“議会解散”があるのか、この制度について、地方自治に詳しい専門家に聞きました。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）「不信任案というものが正しいのか住民が望んでいるのか確認する仕組みとして議会を解散し、議員の過半数が不信任に賛成する議員になるか確認する仕組み。（今回は）学歴を偽ったのではないかという問題があり、説明責任を果たしていないのではないかという問題。公務が停滞するといういろいろな問題があり、最終的に議会が不信任を出した」今回、田久保市長の個人的な学歴詐称疑惑を発端として不信任決議が可決される事態となりました。その上で、田久保市長が「議会解散」の考えだという点については…。（静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）「解散に大義があるか否かが議論になるが、制度的には大義があるかに関わらず解散できる」混乱が続く伊東市。田久保市長の決断は…。「議会解散」か「失職」か、9月11日が期限となっています。（スタジオ解説）（澤井 志帆 キャスター）議会解散を検討しているという田久保市長ですが、7月の記者会見で辞職を撤回した際、続投の理由について…・新図書館建設の中止と・伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回を「実現するため」と話しました。しかし、続投表明後も副市長・教育長は不在のまま。また、田久保市長のメガソーラーに関するSNS投稿が市の見解と異なることから、市がＨＰで正確な情報を掲載する事態になるなど市政の混乱が続いています。この混乱を受け、これまで市長に辞職を求める声も寄せられてきました。・職員は幹部職員の総意として辞職するよう申し入れ・経済界は地元の商工会議所、観光協会などのトップが辞職を要望・市民…市民団体が市長の辞職を求めた1万158人の署名を提出・議会は1日 全会一致で不信任決議案を可決これだけ辞職を求める声が相次いでいる状況、まさに四面楚歌の田久保市長。そんな中で、田久保市長は3日前の支援者との集会で「議会を解散する」との意向を示したという話もあります。では、仮に「議会解散」を選んだ場合について地方行政に詳しい静岡産業大学の小泉教授は、「市議が全員不信任案に賛成しているので、解散しても最終的に失職を免れることは難易度が高い。今回、議会を解散するとなると、延命して市長の座に留まる意図があるのでは」と話しています。（津川 祥吾アンカー）市長が、そのまま、この市長の座に留まるという意図があったとしても、今の状況では、できることって…かなり限られると思うんですね。そもそも、この5月の市長選挙で田久保さんを市長に押し上げた市民のみなさんの思いというものが、ないがしろにならないのかというところが一番気になるところなんですが…。三島さんいかがですか？（コメンテーター どんどん 代表取締役 三島 徹平氏）そうですね、解散をするというのは、すなわち田久保市長が引き続き市長をやる人なのかどうかというのを市民に問うことになるわけですよね。そうなってくると、今の状況を考えると、やはり彼女が引き続き支持をされるというのは、あまりにも材料が不足しているのかなというふうには思いますね。彼女も、市長の座に留まるというのは、意図としては多少あるかもしれないですけども、きっと、やりたいことというのがあると思うんですね。市長としてやりたいことがあると思うんです。それは、やはり物価高対策をしていくですとか、彼女が市長として選ばれた理由というところもありますけれども、そういったことをやっていきたいというのであれば、やはり、そこを、より詳細に示していくべきですし、今の状況を打破するような、形勢逆転できるような、そういった施策を打ち出していくということが、今後、必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。