全国の自治体で相次いでいる「水道料金の値上げ」。”料金が安い”といわれてきた静岡市でも2026年6月から値上げする方針が決定しました。なぜ今、値上げするのか？その理由を取材しました。



（静岡市 難波市長）

「水道料金と下水道使用料の改定に向けた議論を開始します。値上げを検討せざるを得ない状況」



7月の会見で発表された静岡市の”水道料金改定”。2026年6月から新たな料金となる予定ですが、会見の場で、難波市長の口から驚きの数字が…。





（静岡市 難波市長）「26年6月に料金を一度に上げたとすると水道料金が50％、下水道が40％上げざるを得ない状況になります」必要な費用を”一度の改定のみ”で補う場合、現在の料金から約1.5倍になるというのです。そもそもなぜ水道料金の改定が必要なのでしょうか？静岡県内の水道管の現状を取材しました。1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故。下水道管の破損が原因とみられ、”水道管の老朽化”が全国的に問題となっています。静岡県内では2022年に菊川市で水道管が破損し、一時6700世帯が断水。2024年12月には浜松市で老朽化した水道管から漏水し道路が冠水するなど、”水道管をめぐるトラブル”が相次いでいます。（記者）「老朽化、耐震化対策が課題となっている静岡市ですが、このように水道管の交換作業が行われています」7月、静岡市葵区では地中に埋まった古い水道管と並行に、ポリエチレン管と呼ばれる耐久性の高い水道管を設置する工事が行われていました。古いものは掘り起こさず、設置後に水路を切り替えて新たな水道管を使用します。（第一建設 國分 裕一さん）「古い管は年月が経っていて脆くなっている。穴が開いたとか老朽化といわれているので、60年とか経っているものを見ると古くなっているなというのはすごく感じます」これは設置から約90年が経った水道管。表面が錆びて茶色くなっているだけでなくさびた鉄が塊になって付着しているのが分かります。このような”水道管の老朽化対策”のため煽りを受けているのが「水道料金の値上げ」です。静岡県内では、4月に熱海市が前年の10％に上乗せし、平均で5％の値上げをしたほか、浜松市では10月に平均17.9％、袋井市では2026年4月から平均で16.9％の値上げを予定しています。静岡市でも老朽化対策のため、2020年に1か月の基本料金で352円程度の値上げを実施していますが、さらなる値上げを行う理由が…。（静岡市 難波市長）「大幅な値上げになって申し訳ないですが、しっかりと災害時に備えるために”耐震化”を急ぐ必要がある」”耐震化”が進んでいないことが静岡市の水道設備の大きな弱点だといいます。市によると、現在の耐震化の状況では、大規模災害が発生した際、給水経路のどこかが破損すると経路上のすべての地区で給排水ができなくなる恐れがあるため、取水から排水処理までを1本の線でつなげる「選択的線的耐震化」を行うことが急務だということです。この「線的耐震化」は2040年までの15年間で集中的に行いますが、事業費は約1510億円。これまで行ってきた老朽化対策の費用も加えると、補助金や借入を活用してもおよそ1040億円の財源が必要となるため、今回の値上げに踏み切ったということです。安倍川など豊富で質の良い水源に恵まれていることから、全国的にも水道料金が安いといわれる静岡市。これは、一般的な家庭で20立方メートル使用した場合の「1か月の水道料金」の比較です。全国の大都市と比べると最も高い新潟市が5005円なのに対し、静岡市は約半額の2607円で、下から6番目の価格。平均よりも400円ほど安くなっています。また、県内の他市町と比較しても平均よりも300円ほど安く、比較的安価なことが分かります。今回の値上げについて市民はどのように感じているのでしょうか？（静岡市民）「ほんと困りますよね。（生活に）直結するので。上がる金額もかなり割合が高いって。聞いたので、それだったら静岡市出てもいいかなって思ってるぐらい。たしかに何かあってからじゃ困るんですけど、なんで今更そこでグッと値段上げるのとは思いますね」（静岡市民）「もうちょっと安かったらいいなと思いますけど」Q.来年6月に水道料金が上がるが？「え、もっと？やめてほしい。いろいろ高いから水道まで上がるとちょっと辛い。埼玉で穴が開いた事件を見ると、そうなってほしくないのでしょうがないかなという感じはする」（静岡市民）「老朽化とか進んでるので、修繕費として上がるのはしょうがないかなと思います。10％とか20％ぐらい（の値上げ）なら許容するしかないなと」市民にとって気になるのは水道料金が実際にどのぐらい上がるのか？2026年6月の改定に向けて、市が設置した協議会で議論が行われています。現在、市が検討しているのが段階的に料金を改定する方式。2026年6月に”一度の改定”で老朽化・耐震化対策のための費用、1040億円を賄うには、現在の料金から約1.5倍の値上げが必要となります。しかし、”3年に1度”の段階的な改定を行うことで、1回あたりの改定額が抑えられるほか世代間の公平性も保たれるのです。（静岡市 上下水道局 水島 隆弘 経理課長）「計画的な老朽化対策、耐震化を進めていくことが未来への投資になると考えますので、安心安全な水を守るためご理解ご協力をお願いしたいと思います」協議会では今後、具体的な値上げ幅などについて議論し、年内をめどに新料金案を決定する予定です。