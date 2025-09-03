9月1日に、2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春がアメーバオフィシャルブログを更新。沖縄・座間味島での家族旅行を報告した。

【写真】夫婦で夕暮れのビーチを歩く幸せSHOTなども公開

1日に更新したブログで、新山は「夏休み」と切り出し、「心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！」とコメントすると、背中が大胆に露出された白の水着にサングラスを合わせた新山が青空と青い海を眺める様子や、黒のキャミソールワンピースを着用した船上での姿などを複数公開した。

続けて、「旦那さんが30thをサプライズで お祝いしてくれたり 座間味島から無人島に家族で遊びにいったり とにかく楽しんだ夏」と報告し、“Happy 30th Anniversary”と書かれたプレートを前に笑顔がこぼれる姿や、夕暮れのビーチを夫婦で手をつないで歩く様子など、幸せいっぱいな写真の数々を披露。

さらに同日更新の別投稿では、「綺麗な海をひたすら泳いで 夜は家族で星空 を眺めて 海に寝転がって星座を探した！」と自然を満喫したと綴り、透明度抜群の青い海で家族と過ごす写真も掲載した。

念願だった座間味島を訪れ、家族3人で民宿に宿泊したそうで、地元の人々の温かさに触れ、「大好きな場所が増えた旅！」「みんながあたたかい」「全てが愛おしい思い出になりました！！ 島巡りってやっぱり最高」と充実感たっぷりに述べて、ブログを締めくくった。

これらの投稿に対して、ファンからは、「海が凄くキレイ」「行きたくなりました」といった声に加え、「スタイルの維持も完璧」「セクシー」「美しい」「メチャメチャ、カッコいいねぇ〜」「同年代と思えない位綺麗な背中」「素敵なロケーションと素敵な美女」などのコメントも寄せられている。