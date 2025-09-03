ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

履きやすいのに防水機能も!【スケッチャーズ】のスニーカーがAmazonに登場!

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

スクリーンショット 2025-08-14 105736


ウォーキングに理想的で快適な履き心地とクッション性を実感できるスケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ ゴーウォーク フレックス の防水モデル。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-14 105811


スケッチャーズ独自のヒールピローを採用。アスレチックメッシュと人工皮革のアッパーにウォータープルーフのブリーズイージーテクノロジーを搭載し、通気性にも優れる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-14 110043


エアクールドメモリーフォームのインソールとライトウェイトのライトウェイトウルトラ ゴークッション機能を搭載。軽い履き心地が特徴だ。