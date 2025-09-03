¡ÚÆÈ¼«¡Û½»Âð³¹¤Ç¤Î¥¯¥Þ¡È¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡É ÀÐÀî¸©Æâ8³ä¤Î»ÔÄ®¤¬¡Ö±¿ÍÑ¤Ç¤¤º¡×
½»Âð³¹¤Ê¤É¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë²þÀµË¡¤¬1Æü»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï8³ä¶á¤¯¤Î»ÔÄ®¤¬ÅöÌÌ¤ÏÀ©ÅÙ¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤ÎÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¿Í¤Ë´í³²¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÛµÞ»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ·Ù»¡´±¤ÎÌ¿Îá¤ÇÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1Æü¡¢²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤¬ÀÐÀî¸©Æâ19¤Î»ÔÄ®¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ü¹Ô¤ÈÆ±»þ¤ËÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¶âÂô»Ô¡¢¾®¾¾»Ô¡¢Çò»³»Ô¡¢Ç½Èþ»Ô¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ë15¤Î»ÔÄ®¤ÏÅöÌÌ¡¢À©ÅÙ¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ä¡ÖÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÄ´À°¤¬À°¤Ã¤Æ¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤Ç½ÅÐÃÏÊý¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¤¿¤áÂ¾¤Î»ÔÄ®¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ±¿ÍÑ¼«ÂÎ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤Ï±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¹Ö½¬²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÎÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£