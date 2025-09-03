【独自】教室で蹴られる・トイレの個室のドアを叩かれる…京都の小中一貫校でいじめの「重大事態」　男子児童は適応障害と診断され転校　父親「誠実で責任ある対応を」

京都市にある国立の小中一貫校でいじめの「重大事態」が起きていました。



京都教育大学などによりますと、京都教育大学附属京都小中学校に通っていた当時６年の男子児童は２０２１年からおととしにかけて、同級生から教室内で下半身を突然蹴られたり、トイレでは「またこいつ、籠ってるぞ」と言われ、個室のドアを叩かれたりするなど、複数回にわたりいじめを受けていたということです。



男子児童がいじめを受け始め、５か月がたったころに記入した道徳の授業のアンケートには次のように記されていました。



