唐田は高校2年生のときに芸能活動を始め、2015年女優デビュー。翌16年にソニー損保のCMで注目を浴び、2018年、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門参加作品に選出された映画「寝ても覚めても」でヒロイン・朝子役を務めた。「極悪女王」「ナミビアの砂漠」「死に損なった男」など、話題作への出演が続いている。

今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――唐田えりかさんの推しているものは何ですか？

「この作品でご一緒した菅原小春さんと、『クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』のリバイバル上映を観に行きました。小春さんは『クレヨンしんちゃん』が好きで、私はあまり観てこなかったのですが、その映画がすごく面白かったんです。それ以来しんちゃんがかわいくて、グッズを見ると買っちゃうようになりました」

――『クレヨンしんちゃん』の映画は名作が多いですよね

「『嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』とか、ファンの方からはよく挙がる気がします。私は『クレヨンしんちゃん』にコメディのイメージが強かったのですが、『オトナ帝国』も大人と子供の視点が明確にあるように、『クレヨンしんちゃん』の映画はテーマが一貫してありますよね。深くありつつユーモアがあるのがとても好きです」

――最近買った『クレヨンしんちゃん』のグッズは？

「この前偶然『クレヨンしんちゃん』のグッズのお店を見かけたので、小春さんが好きなマカオとジョマ(『ヘンダーランドの大冒険』に登場するキャラクター)のポーチを買ってプレゼントしました。とても喜んでいただけました！」

文=HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹

ヘアメイク＝岡田知子 スタイリスト＝道端亜未

映画情報

映画「海辺へ行く道」

公開中

原作：三好銀

監督：横浜聡子

出演：原田琥之佑、麻生久美子、高良健吾、唐田えりか、剛力彩芽、菅原小春、蒼井旬、中須翔真、山粼七海、新津ちせ、諏訪敦彦、村上淳、宮藤官九郎、坂井真紀ほか

(C)2025 映画「海辺へ行く道」製作委員会

配給:東京テアトル、ヨアケ

