お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」に出演。女性のマウントの取り合いに衝撃を受けた。

番組では「女性500人に聞いた令和のストレス」をテーマに、出演者は再現VTRをモニタリングした。

VTRではお笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃと信子が演じる既婚女性が、磯山さやか演じる未婚女性に「自由に恋愛できるって羨ましい」、「自由な時間があることが羨ましい」と言葉をかけ、マウントを取る様子を再現した。

あのは「『自由でいいよね』とかは結構言われるから、逆に気使う。既婚者の前では『本当に窮屈で…』みたいな。自由アピはしない」と明かした。

津田は「ホンマにうらやましがってるのかなっていう」とシンプルに受け取った。みちょぱは「思っちゃうんだ。マウントでしかないと思う」と考察した。「既婚者同士でも、子どもがいるいないでのマウントはあるのかもしれない。子どもがいないから、いる人からすると『いないからそんな旅行とか行けるもんね』みたいな」と明かした。

津田は「それを嫌みで言ってくる？」と質問。みちょぱは「嫌みでしかないでしょ『（子どもが）できたら行けないからね。今のうち楽しんできなよ』みたいな」と答えた。

津田は「それ、捉え方じゃないの？」と受け手にも疑問を抱いた。みちょぱは「わざわざ言ってこなくていいじゃないですか。思っといて、勝手にって。伝えてくるってことはなんかあるだろって思っちゃう部分も（ある）」と語った。

津田は「そんなギスギスしてるの…？」と驚いた。