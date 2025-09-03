経済同友会の定例会見が３日、都内で行われ、サントリーホールディングス会長を辞任した新浪剛史氏が出席した。

家宅捜索の理由は、米国から新浪氏宛てに送られてきたサプリメントに日本では違法の大麻成分が検出されたことだった。新浪氏によると、サプリメントの郵送は２回あったという。

新浪氏は「適法な商品と認識して米国でＣＢＤサプリメントを買った。日本でも同様のものが販売されていた。４月の出張時に持ち帰る予定だったが出張が続いたので、ニューヨークの知人が日本に持ってきてくれるということになりました」と詳しい説明をし始めた。

「この方は著名な方で体や健康のアドバイスをする方。（知人が）ハンドキャリーで日本に持ち帰り、（私の）自宅に送る手配をしたと聞いております」。ところが、この時のサプリメントは新浪氏の元には届かなかった。新浪氏が海外出張のときに、送り主が分からない物が自宅に届いたら廃棄すると家族と取り決めており、おそらく家族により廃棄されたという。

問題となったのはその次に送られたサプリメントだった。「２回目としてサプリメントを福岡の（知人の）弟さんに私の自宅に送るように（知人が）依頼して弟さんが逮捕された。この２回目の郵送が想定外で私はその方から知らされておらず、私が購入したサプリメントかも分からない。２回目のサプリメントに疑義が生じている。私の自宅に送るように依頼していたから私の自宅に捜査があったと認識しています」

そもそもなぜＣＢＤサプリメントを必要としたのか。また、日本にも同様の商品があるのであれば米国で購入する必要はないはずだ。新浪氏は「出張が多くて時差ボケも多い。私の健康を守っていただいている知人から勧められた。日本より圧倒的に米国の方が安いという経済的理由です」と説明。「睡眠を取るうえで非常に役立つ」とも話した。

一方、サントリーＨＤ会長は辞任するのに経済同友会の代表幹事は自ら辞めないことについては、「居座るという趣旨はない」と強調。「サントリーはサプリをやっている会社だからというのがある。それから警察から事情聴取をされた会長・社長はみんな辞めなきゃいけないんでしょうか」と、経済同友会に関しては決められた手続きに従いたいとした。

一部で「クーデターにハメられた」という発言をしたと報じられたが、「まったくそんな発言してないし、そんなことは思ってない。サントリーが発展することを祈っています」と否定した。